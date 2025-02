Tras los ataques a Lali Espósito, Javier Milei se la agarró con María Becerra

Javier Milei enalteció el rol de su hermana: "Tiene una guillotina"

Con el fin de causar impacto, desde A24 llevaron al presidente Javier Milei al programa que dio inicio a la nueva programación del canal de noticias perteneciente al Grupo América.

En la nota que no registró grandes niveles de audiencia, el mandatario nacional al hablar de las decisiones políticas que lleva adelante el Gobierno, enalteció la figura de su hermana.

"Dicen que tiene una guillotina. Bueno, sí. Tiene una guillotina", dijo para sorpresa de Antonio Laje que promedió 1,1 puntos de audiencia en diálogo con el economista.

Además, sobre la abrupta salida de Ramiro Marra de su partido político señaló: "El tema de Ramiro es una cuestión distrital. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Y en la gestión me ocupo de temas nacionales, no me meto con las provincias o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuestión política la maneja mi hermana".

