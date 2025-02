Cuál es la potente fruta que recomiendan para el hígado: "Especialmente buena"

"Con una carga de trabajo tan pesada, no es de extrañar que el hígado necesite muchas vitaminas, minerales y antioxidantes para funcionar. La buena noticia es que al comer y beber ciertos alimentos podemos asegurarnos de que los obtenga", indica The Hepatitis Foundation of New Zealand en su sitio web.

Las frutas cítricas se encuentran entre las principales sugerencias de esta organización para incluir en la dieta y proteger la salud del hígado. De hecho, están en su lista de "superalimentos" para el hígado.

pomelo colesterol.jpg

¿Qué comer para sanar el hígado?

Las frutas cítricas se caracterizan por ser ricas en antioxidantes y fibra, también son fuente de vitaminas A, B1, B2, C, potasio, cobre, azufre, calcio, fósforo, hierro y magnesio.

"Los cítricos estimulan el hígado y lo ayudan a convertir los materiales tóxicos en sustancias que pueden ser absorbidas por el agua", explican en The Hepatitis Foundation of New Zealand.

Pero, ¿Hay un mejor tipo de fruta cítrica para cuidar el hígado? Aunque en general todas las frutas son beneficiosas, los expertos han revelado cuál es "especialmente buena" para la salud hepática.

"El pomelo es especialmente bueno, ya que contiene naringina y naringenina, que son antioxidantes que reducen la inflamación para proteger al hígado de lesiones", precisan los expertos.

Sin embargo, es importante que antes de consumir pomelo consulte con el médico, ya que es bien sabido que esta fruta puede interactuar con ciertos fármacos.

"El pomelo puede interactuar con algunos medicamentos, por lo que se recomienda que hables con tu médico si tienes dudas", recomiendan los expertos.

Beneficios de las frutas cítricas

Además de beneficiar al hígado, las frutas cítricas pueden:

Fortalecer el sistema inmunológico

Ayudar a prevenir infecciones y gripes

Reducir el colesterol en sangre

Disminuir el riesgo de cálculos renales

Ayudar a controlar la presión arterial

Ayudar a mejorar el tránsito intestinal

