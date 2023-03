La fruta que se come en la mañana y controla la glucosa

La glucosa es el principal azúcar que contiene la sangre. También se le conoce como azúcar en sangre y proviene de los alimentos que se consumen. La glucosa es muy importante. Y es que, la sangre lleva la glucosa por las células del cuerpo para ser usada como energía. El problema es cuando hay exceso de glucosa en la sangre: se relaciona con diabetes. Pero, ¿Qué alimento debo comer para bajar la glucosa? ¿Qué fruta es buena para bajar la glucosa? He aquí una fruta que se come en el desayuno y ayuda a reducir los niveles de glucosa o azúcar en sangre, pero muchos aún no lo saben. Hablamos de las naranjas.