La fruta del desayuno que ayuda a alejar la osteoporosis

Por otro lado, hay alimentos que nos ayudan más que otros a tener mejores huesos, bien sea porque aportan calcio y otros nutrientes esenciales para los huesos.

Entre los mejores alimentos para los huesos se encuentra el zumo de naranja fortificado y la naranja, una fruta que apoya a la salud ósea más de lo que se cree.

¿Qué fruta es buena para la osteoporosis?

La naranja es una fruta increíblemente nutritiva, de hecho es calificada como una de las mejores frutas del mundo. Es sabrosa y generalmente forma parte del desayuno.

Esta fruta es buena para los huesos por muchos motivos, comenzando por su aporte de calcio.

El calcio es un mineral necesario para el crecimiento y mantenimiento de huesos fuertes, dientes fuertes, contracción muscular y más.

De acuerdo con el sitio especializado My Food Data, 100 gramos de naranja tiene 40 miligramos de calcio, un 3% del requerimiento diario de calcio que se recomienda.

Mientras, 100 gramos de jugo de naranja fortificado, aporta 11% del requerimiento diario de calcio recomendado.

Ambos, tanto la naranja como el jugo de naranja fortificado, figuran entre las frutas con más calcio elegidas por dicho sitio especializado.

¿Qué comer para los huesos?

Otro de los grandes aportes de las naranjas para los huesos es que es un alimento rico en vitamina C. Y es que, aunque muchos no lo sepan, la vitamina C es necesaria para los huesos. También la vitamina D, vitamina A, vitamina B y vitamina K.

Respecto a la vitamina C, la Organización Americana para la Salud de los Huesos indica:

La vitamina C es esencial para la formación de colágeno, la base sobre la que se construye la mineralización ósea. Los estudios han asociado el aumento de los niveles de vitamina C con una mayor densidad ósea. La vitamina C es esencial para la formación de colágeno, la base sobre la que se construye la mineralización ósea. Los estudios han asociado el aumento de los niveles de vitamina C con una mayor densidad ósea.

La vitamina C también mejora la absorción del calcio y se calcula que en 100 gramos de naranja hay más de 50 miligramos de vitamina C.

Asimismo, hay estudios que sugieren que la vitamina C ayuda a prevenir la osteoporosis, incluso en un gran porcentaje.

Investigadores de un estudio publicado por la Universidad de Cambridge hicieron una revisión de datos disponibles sobre la asociación entre la ingesta de vitamina C y la densidad mineral ósea (DMO), así como el riesgo de fracturas y osteoporosis.

Los expertos seleccionaron estudios en las bases de datos de PubMed, Scopus, ISI Web of Science y Google Scholar. Estos fueron parte de los resultados:

Una mayor ingesta de vitamina C en la dieta se asoció positivamente con la densidad mineral ósea en el cuello femoral y columna lumbar

Una mayor ingesta de vitamina C en la dieta se asoció con un 33 % menos de riesgo de osteoporosis

Una mayor ingesta de vitamina C en la dieta se asoció con un menor riesgo de fractura de cadera

Alimento: Beneficios de las naranjas

Además de ayudar a cuidar los huesos, las naranjas son un alimento que se debe incorporar a la dieta por muchos motivos:

Proporciona una cantidad significativa de vitamina C y potasio

Son una buena fuente de vitaminas B

Ayuda a mejorar el sistema digestivo

El ácido cítrico puede reducir el riesgo de cálculos renales

Ayuda a prevenir la anemia

Ayuda a aumentar la absorción de hierro

Reduce el riesgo de infecciones

