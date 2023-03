Osteoporosis: El lugar dónde vivís puede duplicar el daño óseo

image.png

Aunque la afección no es privativa de la mujer, la padece con mayor frecuencia luego de la menopausia. Por la caída de los estrógenos se pierde rápidamente tejido óseo durante unos 10 años.

Aquí es importante el "capital óseo" adquirido durante la etapa de crecimiento, por lo que si no fue adecuado no tenemos un buen "colchón" acumulado en la juventud, explica el Hospital de Clínicas. La pérdida de tejido óseo en la menopausia no es sinónimo de osteoporosis, sólo el 30% de la población la padece.

De acuerdo al nuevo estudio publicado en BMJ, la columna lumbar es la más susceptible a la pérdida ósea inducida por la contaminación del aire y especialmente por los óxidos de nitrógeno: un grupo de contaminantes que provienen principalmente del tráfico.

Prevenir osteoporosis

Según la Sociedad Argentina de Reumatología, la nutrición y los factores del estilo de vida juegan un papel importante en la prevención y el manejo de la osteoporosis. Algunas recomendaciones generales son:

Llevar una dieta equilibrada para mantener un peso adecuado evitando el sobrepeso o la delgadez.

Tomar 1,5 gramos de calcio todos los días. Por ejemplo: 4 vasos de leche, 2 yogures o 2 vasos de leche, 1 ración de queso, 2 vasos de leche y yogurt.

Exponerse al sol media hora todos los días, pudiendo aprovechar para caminar al mismo tiempo.

Hacer ejercicio físico de forma cotidiana: caminar, bailar, aerobic, gimnasia, etc.

Realizar correctamente ciertos movimientos de la vida diaria: levantarse y acostarse de la cama, dormir, sentarse y levantarse de la silla, levantar y trasladar objetos pesados.

Visitar a su médico para efectuar los controles pertinentes, recibir indicaciones oportunas y consultar a un especialista si es necesario prevenir fracturas.

Los ejercicios con peso y los ejercicios de gran impacto estimulan la formación ósea, mientras que los de bajo impacto y baja carga, tales como la natación y el ciclismo, son beneficiosos, pero no promueven la formación ósea.

