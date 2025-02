De cabotaje, Javier Milei cometió un grave error con la expulsión de Sonia Cavallo Runde

runde.jpg Daniel Fitzgerald Runde exponiendo en el Congreso estadounidense.

El hijo

Daniel Fitzgerald Runde tiene un Curriculum-Vitae extenso en Wikipedia, destacando su vínculo con el Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales o CSIS), un 'think tank' bipartidista que edita, entre otras publicaciones, una muy prestigiosa acerca de la política exterior estadounidense, The Washington Quarterly. Runde realiza un podcast periódico para CSIS.