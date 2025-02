Javier Milei desespera: 2 problemas 'políticos' con el FMI

FMI, obstáculo I: Sin embajador en USA, Francos vs. Claver-Carone

No es un dato menor que la Argentina sigue sin embajador formal en USA. En noviembre pasado, Alejandro "Alec" Oxenford fue designado por Javier Milei como nuevo embajador argentino en Estados Unidos en reemplazo de Gerardo Werthein -que pasó a canciller en reemplazo de la desplazada Diana Mondino- pero aún falta que el Congreso apruebe su pliego.

El problema principal es que Oxenford fue propuesto por Guillermo Francos para evitar que Santiago Montoya fuera designado embajador, que era el que quería Mauricio Claver-Carone.

¿Quién es Claver-Carone? Ex titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue designado recientemente por Donald Trump como enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la región de América Latina. Y, lo más relevante aquí, es que tiene una historia de suma tensión con Guillermo Francos.

Cuando se desempeñaba como representante de la Argentina ante el BID -durante la presidencia de Alberto Fernández- Guillermo Francos lideró el proceso de remoción de Mauricio Claver-Carone, quien fue destituido por una supuesta falta ética: la relación sentimental con su colaboradora Jessica Bedoya.

Claver-Carone fue despedido cuando todavía le quedaban 3 años de mandato, y adjudicó responsabilidades por lo sucedido a Guillermo Francos. Nunca más hubo paz en esa relación, todo lo contrario.

Asimismo, cabe destacar que, amigo del presidente Javier Milei, Santiago Montoya está enfrentado a Francos y es amigo de Claver-Carone. Francos y Montoya eran estrechos colaboradores de Daniel Scioli. Todo tiene que ver con todo.

Ahora bien, volviendo a la situación presente, en agosto pasado, Claver-Carone había lanzado durísimas críticas hacia Francos, pero también hacia Javier Milei y Luis Caputo.

"Hace un año comenté que la peor circunstancia que podía existir para Argentina era que la gestión de la salida de la crisis económica se basara en pedir más dinero al FMI. Y efectivamente aquí estamos, la única solución parece ser pedir más dinero del Fondo. Es tiempo perdido", declaró Claver-Carone al sitio 'El Observador'.

"Milei en el exterior habla extraordinario, en las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo. Pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como peronistas", agregó.

También se refirió al 'salvavidas' que Javier Milei espera de Donald Trump (cuando hizo estas declaraciones, aún no había sido electo presidente de USA): " La política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del Fondo es una ilusión, es ilógica y va a llevar al fracaso. Porque primero no funciona de esa manera. Y segundo, Milei y Trump todavía no tienen relación", sostuvo Claver-Carone, que agregó que también hay un tema de idiomas.

"Tienen un conocimiento y un respeto mutuo, pero no hay una relación de confianza como la que tenía Macri con Trump de más de 30 años. Es muy diferente. Y hay otro problema que yo viví con Bolsonaro: aunque haya respeto mutuo, es difícil crear la relación porque no se entienden. Porque ni Bolsonaro ni Milei hablan inglés. Así que va a tardar más tiempo aún crear esa confianza y esa relación", completó.

También apuntó contra Luis Caputo, vamos al capítulo II.

FMI, obstáculo II: Luis Caputo

No es una novedad que el FMI tiene cierta desconfianza hacia Luis Caputo por el préstamo stand by de US$44.000 millones -el mayor otorgado en la historia del organismo- que le otorgó a la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando Toto era ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central.

En mayo de 2019, bajo presiones directas del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien era directora gerente del FMI, Christine Lagarde, permitió que Macri utilizara alrededor de 9.000 millones de dólares para llevar a cabo políticas cambiarias. Esta autorización permitió la venta de dólares para aumentar la oferta y controlar el valor de la moneda, con el claro propósito de ayudar a la reelección de Macri. La información sobre esta situación provino de Mauricio Claver-Carone, quien en ese momento actuaba como representante de Estados Unidos en el Board del FMI.

El propio Macri lo había admitido en noviembre de 2021: "La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo". Esa declaración motivó una denuncia en la Justicia.

A propósito de Toto Caputo y su pasado como ministro de Macri, Claver-Carone declaró en agosto pasado:

Caputo es más de lo mismo. Están gastando todas las reservas, haciendo lo mismo que hacían los peronistas, lo mismo que fracasó la primera vez cuando era presidente del Banco Central y ministro de Macri Caputo es más de lo mismo. Están gastando todas las reservas, haciendo lo mismo que hacían los peronistas, lo mismo que fracasó la primera vez cuando era presidente del Banco Central y ministro de Macri

Teniendo en cuestas estas críticas a Toto Caputo del enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la región de América Latina -sumado a su pésimo vínculo con Guillermo Francos- cuesta creer que Claver-Carone -o Donald Trump- se involucren para ayudar a Milei ante el FMI...

Urgente24 informó más temprano, a propósito de la postergación de la entrevista del Gordo Dan a Luis Caputo, que los hermanos Milei están molestos con el ministro de Economía porque el acuerdo con el FMI no termina de cerrarse y, por ende, no llegan los dólares que el Gobierno necesita imperiosamente para sostener su plan económico que, así las cosas, está atado con alambre.

"El ministro Caputo no tiene salida, no junta reservas y el FMI no le dará dólares", dijo hace unos días el economista Pablo Tigani, graficando la complicada situación del funcionario. “El programa económico está agotado hace 3 meses. Simplemente, Luis Caputo lo está emparchando”, agregó.

Lo cierto es que las diferencias entre Javier Milei y Luis Caputo están siendo cada vez más evidentes. Y hasta se habló de que mantuvieron una fuerte discusión telefónica y se rumoreó que Federico Sturzenegger podría llegar a reemplazarlo.

Además, dicen que Javier Milei puso el grito en el cielo cuando se enteró que habría existido parcialidad de Caputo en el caso BYMA, que incluso llegó a la Justicia con una denuncia penal contra el ministro y otros funcionarios.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Postergaron la entrevista del 'Gordo Dan' a Luis Caputo: Trasfondo y suspicacias

Mañana de disgustos para Antonio Laje: Más errores técnicos y palazo de Jorge Rial

La miniserie de 6 capítulos que se lleva todos los aplausos

La estafa que usa a Mercado Pago como cebo y pocos detectan a tiempo

Folclore politizado en Villa María: 'el Indio' Rojas vs. 'Chaqueño' Palavecino