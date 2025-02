Mañana de disgustos para Antonio Laje: Más errores técnicos y palazo de Jorge Rial

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1889295452933095768&partner=&hide_thread=false Está hablando de la nota en si? De la poca audiencia que tuvo el reportaje al presidente? https://t.co/rLNm70Wjkz — JORGE RIAL (@rialjorge) February 11, 2025

Posteriormente, el conductor se tomó un momento para realizar un fuerte descargo tras su nota con Milei, de la cual renegó hasta el propio mandatario al asegurar que hubo intentos de sabotearla. Tras la difusión del clip con las declaraciones de Laje, quien salió a responderle muy filoso fue Rial.

"¿Está hablando de la nota en sí? ¿De la poca audiencia que tuvo el reportaje al Presidente?", espetó el conductor de C5N. Lo cierto es que el diálogo entre Laje y el economista libertario no tuvo el impacto esperado y apenas promedió 1.1 puntos de rating, por detrás de TN y Crónica TV.

El ataque de furia de Antonio Laje contra A24 tras su nota con Milei

El lunes (10/02) finalmente se lanzó la nueva programación de A24 y Antonio Laje fue quien dio el inicio con su programa matutino. Para promocionar las nuevas caras que arribaron al canal de la mano de Juan Cruz Ávila, decidieron realizar con nota con el presidente Javier Milei.

Sin embargo, no fue como lo esperaban. Porque no solo no midió bien la entrevista sino que a su vez hubo problemas con el sonido y eso generó gran repercusión. Incluso el mandatario nacional acusó que hubo un sabotaje "interfiriendo sobre el sonido". "El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido", agregó en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

El conductor del ciclo recogió el guante y lejos de hacerse el desentendido apuntó directamente contra la señal. "Siempre todos los estrenos tienen algunos problemas, siempre. Ayer tuvimos muchos problemas. Ahora siempre tienen algunos problemas, lo que pasó ayer no puede pasar", dijo molesto. "No sé que pasó yo me enteré cuando termino el programa que había habido problemas y cortes de audios", sumó.

"Yo no tengo todavía respuestas porque nadie vino a decirme 'pasó esto'. En algún momento supongo que alguien podrá contarnos que pasó", añadió al respecto dejando en claro su malestar con las autoridades. El comunicador se mostró avergonzado por el hecho, pidió disculpas y acotó en la misma sintonía que el líder mandatario: "Con un estudio también extrañamente lleno de gente. Raro".

