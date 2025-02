Gutiérrez-Rubí y los prejuicios de Antonio Laje

"(...) Entre otras cosas, a Neustadt no le perdonan que trabaje con Pinky, igual que a Pinky no le perdonan que haga periodismo, demostrando que 'Incomunicados' ha traído una gran incomunicación entre ellos y el ambiente televisivo. No así con el público, pues ostenta uno de los ratings más elevados en ese tipo de programas: 18, y 33 de audiencia, aun cuando en ese mismo horario tiene que competir con 2 programas "fuertes" de la TV: 'El repórter Esso' en el canal 11 y 'Fred Astaire presenta' en el 13."

El problema sucede cuando el conductor quiere parecer bien informado y no lo está.

Antoni-Gutiérrez-Rubí-.jpg Antoni Gutiérrez-Rubí.

Prejuicio

Laje atribuyó a la contratación del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí por Jorge Macri parte de la decisión de La Libertad Avanza de romper con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Laje: "Contratan a la persona que más hizo contra La Libertad Avanza en la campaña electoral ¿y quieren una negociación?".

En teoría, Gutiérrez-Rubí fue el responsable de la campaña de Sergio Massa en 2023 (aunque todos quienes conocen a Massa conocen lo limitado del concepto porque la pretendida autosuficiencia de Massa, que deviene en soberbia, a menudo lo convierte en No Asesorable).

En la campaña, Gutiérrez-Rubí cuestionaba la 'grieta' y hubo un caso concreto: en 2023 el libro 'Gestionar las emociones políticas', del español, lo presentó en la sede de la Universidad de Tres de Febrero el ecuatoriano Jaime Duran Barba, quien realizó el prólogo del texto de Gutiérrez-Rubí.

Testigos:

Diana Wechler , vicerrectora de la Untref;

, vicerrectora de la Untref; Shila Vilker , directora de la consultora Trespuntozero; y

, directora de la consultora Trespuntozero; y Ernesto Tenembaum, periodista.

3 tips para consumo del buen piloto de aviación Laje:

## Hasta el balotaje, Javier Milei fue un aliado informal de Sergio Massa, quien consideraba su enemigo a Patricia Bullrich. Las encuestas daban que Massa perdía si había balotaje pero el crecimiento de Milei quitaba sufragios a Bullrich y habría una ventana posible. Uno de los muchísimos errores de campaña de Massa fue no anticipar que el crecimiento de Milei también consumiría a Unión por la Patria.

## Laje debería preguntarse: Si La Libertad Avanza no tenía suficiente recursos ¿Quién pagó las boletas de las PASO y de la 1ra. vuelta? (el equivalente a 4 padrones completos se imprimieron para la 11ra. vuelta). Ya que estamos invitando a informarse a Laje, ¿los intendentes y gobernadores de Unión por la Patria 'cuidaron' las boletas de La Libertad Avanza en las PASO y la 1ra. vuelta o no?

## ¿Quién paga los honorarios de Gutiérrez-Rubí en la Argentina? ¿Un empresario? ¿Cómo se llama?

jorge macri_javier milei.webp Javier Milei y Jorge Macri.

Antecedentes

Gutiérrez-Rubí ha dirigido campañas 'progres' en las que casi siempre eligió para sus asesorados el rol de 'víctima' y no de 'victimario'. Por ejemplo, la campaña de Unidad Ciudadana en 2017 (cuando Cristina Fernández de Kirchner perdió ante Estaben Bullrich).

Volvió a suceder en 2019, pero le fue bien como consultor de Alberto Fernández contra Mauricio Macri. Y lideró la remontada en la renovación legislativa en 2021 luego de la terrible derrota de Unión por la Patria en las PASO. Ya estaba trabajando con Massa.

En 2023 fue el estratega principal de la coalición Unión por la Patria (Massa), derrotada por La Libertad Avanza (Milei).

Pero le fue bien con Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México).

En 2025, él llegó a la campaña de Jorge Macri como un conocedor de La Libertad Avanza.

Conclusión

La Libertad Avanza ha decidido colisionar con Jorge Macri no por la contratación de Gutiérrez-Rubí sino que las diferencias se volvieron difíciles de gestionar desde la ruptura entre los referentes porteños de cada fuerza partidaria durante la reforma del Código Urbanístico y de Edificación. Y esto sucedió por una disputa entre los desarrolladores inmobiliarios que están detrás de cada fuerza partidaria.

Luego, las encuestas le han dado un notable crecimiento al branding de La Libertad Avanza en la CABA, y eso incrementó la ambición.

Por si faltara algo, Patricia Bullrich se encuentra en La Libertad Avanza de CABA, igual que Santiago Caputo: ambos, por diferentes motivos, son No Macri, igual que Karina Milei.

Última: un asesor de campaña no obliga al candidato. Jorge Macri le explicó sus objetivos a Gutiérrez-Rubí y éste planificará en consecuencia.

Quizás Jorge Macri llegó a la conclusión de que La Libertad Avanza ya no quería negociar con él, o quizás quiere negociar y para hacerlo desde una posición de fortaleza convocó a Gutiérrez-Rubí.

