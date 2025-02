Golpe a Cosa Nostra: Del sueño de 'El Padrino' a celulares encriptados

En un giro sorprendente, uno de los capos arrestados de la zona de Porta Nuevo Calogero, llamado Lo Presti, usó un celular encriptado para dar órdenes directas y visualizar en tiempo real una plaza brutal.

Según Corriere della Sera, gracias a los teléfonos móviles, los padrinos pudieron crear auténticos chats grupales con otros mafiosos, algunos libres, otros en prisión , para hablar de negocios sin interrupciones.

“Un descubrimiento que los investigadores hicieron al interceptar a dos mafiosos que, al notar que sus dispositivos no funcionaban correctamente, recurrieron a otro dispositivo igualmente encriptado. En el intento de restablecer el sistema y, por tanto, de memorizar los contactos confidenciales, terminaron revelando los nombres de sus interlocutores, proporcionando a los Carabineros una increíble ayuda”, resaltó el diario.

Esto evidencia que Cosa Nostra sigue operando incluso desde la cárcel. Los jefes mafiosos en prisión y los que aún están libres usaban teléfonos móviles de última generación con un software encriptado especial para las cumbres entre mandatos. Aplicaciones de comunicación con sistemas de cifrado muy avanzados y difíciles de interceptar.

Además, salieron a la luz las palabra nostálgicas de los capos que lamentaban la decadencia de la mafia moderna.

“El nivel hoy es bajo, hoy detienen a uno y se arrepiente; arrestan a otro...miserable, de bajo nivel , pero ¿de qué estamos hablando?", dice el jefe de la mafia Brancaccio, Giancarlo Romano, sin saber que estaba siendo interceptado - "Siempre tengo esperanza en el futuro, en todo Palermo".

Sobre esto, el fiscal de Palermo, Maurizio de Lucia, explicó: “ Se sale de la Cosa Nostra de dos maneras: o colaborando con la justicia o acabando con la propia vida. De lo contrario se permanece en la Cosa Nostra . Los hechos que se presentan en estas investigaciones también lo demuestran".

“Tienes que ir a la escuela... – continúa Romano -. Conoceréis a médicos, abogados, a los que han comandado Italia, Europa… Decir cuando hablamos de los masones, los masones son personas con determinados ideales pero colocados en los puestos más importantes. Si miras 'El Padrino', la conexión que tenía... él no era el jefe absoluto... es muy influyente por el poder que construyó a nivel político en grandes círculos. ¿Qué podemos hacer?”, se preguntaba angustiado Romano, según el diario italiano.

Los capos añoran la época dorada que inspiró a El Padrino. Para ellos la mafia no era solo un trabajo, sino un código de honor, un sistema basado en ideales.

#Palermo Blitz antimafia. 181 arresti. Parla il procuratore nazionale antimafia "Dati allarmanti. Sistema penitenziario fragilissimo. Sistema di alta sicurezza assoggettato alla criminalità". @SimoneZazzera pic.twitter.com/V1GqCrt9Lj — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 11, 2025

"Nunca he creído en la Cosa Nostra con fines lucrativos", afirma Gioacchino Badagliacca , "siempre he pensado que para mí... por principios nobles, para mí esto es la Cosa Nostra... siempre he creído en ella desde el fondo de mi corazón, digo, y pasé diez años en prisión". “ Nosotros tenemos nuestros propios ideales dentro que nunca vamos a dejar morir porque moriremos ”, explica otro, “porque en el futuro rogamos al Señor que ciertas cosas nunca terminen porque conocemos nuestros ideales, sabemos por qué estamos en contra del Estado, por qué estamos en contra de la policía”.

“ Estamos muy bajos, estamos en el suelo muchachos. Nosotros pensamos que hacemos negocios, hoy hay otros. Yo digo, nosotros fuimos los primeros, hoy lo hacen otros,… somos los gitanos”, lamentó otro.

Aún así, la Cosa Nostra todavía es capaz de ganar dinero: a través del crimen organizado, los juegos en línea y el tráfico de drogas mediante el uso de la dark web. Jamás se darán por vencidos. Las conversaciones decodificadas revelaron planes de fugas al exterior para asegurar sus ganancias acumuladas.

"Me voy..! Italia se ha vuelto un lugar incómodo para nosotros, tengo que irme porque no tengo ninguna intención de perder lo que he creado hasta ahora. “Empiecen a conseguir sus pasaportes”, sugiere uno de los detenidos.

