FMI a fondo: Macri, US$ 45 MM y el destino del préstamo

La sospecha oficial es que Mauricio Macri promovió estos acuerdos, especialmente el primero, a sabiendas de que eran prácticamente imposibles de cumplir en el plazo establecido, generando un alto nivel de pasivos financieros que ahora deben ser renegociados con el FMI. La investigación se centrará en la posible violación del artículo VI del Acta Constitutiva del FMI, que prohíbe a los miembros utilizar los recursos del Fondo para abordar una salida considerable o sostenida de capitales.

En mayo de 2019, bajo presiones directas del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, permitió que Macri utilizara alrededor de 9.000 millones de dólares para llevar a cabo políticas cambiarias. Esta autorización permitió la venta de dólares para aumentar la oferta y controlar el valor de la moneda, con el claro propósito de ayudar a la reelección de Macri.

La información sobre esta situación provino de Mauricio Claver-Carone, quien en ese momento actuaba como representante de Estados Unidos en el Board del FMI y posteriormente fue destituido de su cargo como titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Claver-Carone transmitió la solicitud de Donald Trump para que el Board del FMI autorizara al gobierno de Macri a utilizar 9.000 millones de dólares del crédito con fines de política cambiaria. A pesar de que Macri había solicitado dólares a Trump para su campaña de reelección, Trump le informó que no tenía líneas disponibles del Tesoro de su país.

Aunque Macri podía influir en el FMI para liberar dólares destinados, según el artículo IV, solo para equilibrar variables macroeconómicas y financiar ajustes financieros y fiscales, no para defender políticas cambiarias ni financiar la fuga de capitales a tipos de cambio desfavorables. Sin embargo, bajo presión de Trump a través de Claver-Carone, el Board del FMI (donde Estados Unidos tiene la mayoría) aprobó por primera vez en su historia la liberación de dólares para su uso en cuestiones cambiarias.

En total, alrededor de 6.000 millones de dólares se destinaron a esta política durante la gestión de Nicolás Dujovne como ministro de Economía y Guido Sandleris como presidente del Banco Central (BCRA). Sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito, y el 12 de agosto de 2019, un día después de las elecciones primarias (PASO) en las que Macri perdió por un amplio margen frente a Alberto Fernández, Macri ordenó una devaluación del 21,3% para llevar el dólar a 57,3 pesos (después de haber llegado a los 65 pesos).

Un elemento clave de la investigación del FMI es que los funcionarios del FMI que participaron en la concesión y ejecución del Stand By no serán objeto de acusaciones. Tanto el FMI como Argentina desean evitar responsabilidades en el más alto nivel de la dirección del organismo en ese momento.

Esto es especialmente importante debido a la contribución que David Lipton, asesor directo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, debe realizar en las negociaciones entre Argentina y el FMI. Depende de su voto positivo en el Board del FMI para aprobar un programa especial de Facilidades Extendidas.

En Argentina, la causa relacionada con el préstamo se refiere a "administración fraudulenta y malversación de capitales públicos" impulsada por el Gobierno desde marzo de este año (2023). Se centra exclusivamente en funcionarios de la administración de Mauricio Macri y no ha avanzado hacia los empleados del organismo que pudieron haber estado involucrados.

La intención del Gobierno de Alberto Fernández de llevar adelante una "mega causa por manejo fraudulento de la deuda externa durante la gestión de Mauricio Macri" se anunció el 1 de marzo de 2022, después del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa de ese año.

La jueza María Eugenia Capuchetti se encarga de la causa, que apunta a Mauricio Macri, los exministros de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

