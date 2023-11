Dólar vs. Carry trade: ¿A cuál conviene apostar hoy (6/11)?

image.png

Por otro lado, Diedrichs señaló que, tras las elecciones, "la corrección del mercado ha llevado a que los activos financieros estén a precios muy atractivos, tanto las acciones como los bonos". Consideró que "un bono público denominado en dólares, como el Bonar 2023, con un cupón a cobrar del 0,75% (que aumenta al 1,75% en los últimos 3 años y comenzará a amortizar capital en enero del próximo año, lo que significa que, a estos precios, recuperarás el capital en menos de 3 años), representa una excelente oportunidad de inversión al ingresar con pesos".

Sin embargo, advirtió que "esto implica un riesgo, de lo contrario, no generaría una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 56%". Sin embargo, advirtió que "esto implica un riesgo, de lo contrario, no generaría una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 56%".

Ber opinó que "a pesar de la significativa caída del dólar después de las elecciones, lo cual ha sido una jugada positiva a corto plazo para las inversiones en pesos, considero que las estrategias de 'carry-trade' resultan cada vez más arriesgadas a medida que los precios se acercan a los $850, un nivel de depreciación que comienza a despertar una mayor demanda debido a la incertidumbre política y económica, así como a la alta inflación nominal".

Nery Persichini, estratega de GMA Capital, afirmó que "con respecto al 'carry', octubre, y en particular después del 22 de octubre, ha sido un mes excepcionalmente favorable para ganar en dólares con las tasas en pesos". Agregó: "Aquellos que obtuvieron rendimientos positivos asumieron riesgos significativos en medio del debate sobre la dolarización. A pesar de que las expectativas sobre este plan radical se han moderado, las estrategias en pesos presentan riesgos asimétricos. El Contado con Liquidación (CCL) ha disminuido un 15% desde sus máximos recientes, y la economía no muestra señales de mejora. Una corrección de los precios relativos (tipo de cambio, tarifas, combustibles) es inminente, pero no se sabe si será ordenada o caótica".

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, comentó que "el ajuste de precios se produjo rápidamente, ya que antes de las elecciones se anticipaba que una victoria de Milei en la primera vuelta podría desencadenar una corrida contra el peso, lo que llevó a la salida de depósitos en dólares, plazos fijos en pesos y ventas de Boncer, entre otras cosas".

"Después del resultado de la primera vuelta, el mercado está revaluando los riesgos de manera más positiva. Actualmente, observamos que el salto implícito en los precios es del orden del 50% para fin de año. Sin embargo, varios economistas sostienen que el tipo de cambio real deseable se encuentra un 30% por encima del nivel actual en términos reales, lo que implica un aumento nominal del 75%. Por lo tanto, a estos niveles, creemos que las inversiones deberían centrarse en bonos duales (TDA24 y TDG24), que deberían capturar ese 25% adicional", sugirió.

"Desde nuestro punto de vista, el 'carry trade' implica una apuesta a la reducción de la brecha cambiaria, pero dada la incertidumbre actual, donde la elección está a punto de definirse de manera ajustada, es prudente contar con protección contra la inflación o una posible devaluación", concluyó.

Más contenido en Urgente24

Cybermonday 2023: Viajes en cuotas sin interés y pasajes 50% OFF

Llegó encuesta al Patria con un dato sorprendente

Victoria Tolosa Paz: "Los vivos ya fueron suspendidos"

Reino Unido: Progreactivistas a martillazos contra valiosa obra