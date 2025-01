El FMI puso 2 condiciones y Javier Milei se aferra a Trump

Según la contabilización que hacen desde el FMI, las reservas se encuentran en terreno negativo en la zona de los US$11.000 millones, o sea en el mismo nivel que las dejó Sergio Massa. Por eso, el FMI pide una unificación cambiaria que termine con el dólar blend -otra herencia de Massa- que le costó al Gobierno unos US$18.000 millones. También exigen que se terminen las intervenciones para mantener pisado el dólar.

En ese sentido, proponen unificar el tipo de cambio en $1300 por dólar. La cifra surge de los análisis econométricos del FMI plasmados en un paper entregado al equipo económico, al que LPO tuvo acceso limitado. En esos mismos cálculos, los técnicos del Fondo afirman que el traslado a precios de esa devaluación, que estaría en el orden del 20%, sería imperceptible: apenas del 0.4%. Pero no es lo que piensan Caputo y Milei, que temen un regreso de espiralización inflacionaria si devalúa.

"Milei no va a reconocer que el dólar está atrasado porque se le cae la explicación de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario", dijo a dicho portal un economista de buen diálogo con el FMI.

Vale recordar que en la misma línea que los técnicos del FMI se pronunció recientemente el ex ministro de economía Domingo Cavallo, quien consideró que una corrección cambiaria no derivará en una espiralización inflacionaria porque estamos en un esquema de equilibrio fiscal y emisión controlada.

Cavallo, al igual que muchos otros economistas, hizo énfasis en el atraso cambiario: "existe una apreciación real exagerada del Peso de alrededor del 20%". El mismo porcentaje que pide el FMI.

Las declaraciones del ex ministro, que tiempo atrás era muy elogiado por Milei, enfurecieron al Presidente. "Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características", se defendió el mandatario.

Un importante economista que sigue las negociaciones explicó a La Política Online: "Al considerar el peor escenario, con una eventual migración masiva de pesos a dólares en el orden de unos US$50.000 millones y una asistencia de máxima del FMI, inversores privados y hasta el Tesoro, que totalice US$30.000 millones, sigue abierta la pregunta sobre una nueva exigencia devaluatoria. O dicho de otro modo, ¿El FMI está dispuesto a aportar US$20.000 millones para que otra vez el BCRA los reviente a $1.300?"

Por ahora, en la Rosada le rezan a Donald Trump...

