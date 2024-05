Javier Milei, 'sacado' contra economistas por el atraso cambiario: "Chantas"

“Cómo verán, vine un poquito más sangriento que de costumbre”, bromeó. "Y tengo más, aviso", lanzó.

"El problema de la Argentina no es el atraso cambiario, no saben, la mayoría de los economistas no saben lo que es el problema del ancla nominal", lanzó.

“Si yo voy a definir atraso, quiere decir que estoy comparando contra algo, quiere decir que tengo que conocer el vector de precios completo”, dijo, pero sostuvo que eso no es posible. “¿Creen que pueden hacer esa cuenta y definir que hay atraso?”, cuestionó y sumó una nueva pregunta: “¿Eso significa que no pueden hacer nada? No. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay un desequilibrio”.

“Nosotros estamos terminando con el problema de los pases, que está encaminado. Arreglando el problema de los puts, algo que el Fondo Monetario Internacional le permitió un camino de financiamiento indirecto al gobierno anterior y que hizo la vista gorda y miró para otro lado y nos dejaron el pufo a nosotros”, afirmó en una crítica al organismo internacional de crédito.

Respecto a corregir el tipo de cambio mediante una devaluación, el Presidente aseguró que “lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres indigentes y no resuelve el problema. Porque con esa devaluación lo que yo estoy haciendo es abortar el proceso en el cual yo reasigno los recursos. Es decir, cuando yo limpio todo el sistema, si va a dar cara Argentina en dólares, pero no se no se corrige devaluando, se corrige vía reformas estructurales en el sector no transable, esa vendría a ser la regla, por lo tanto es absolutamente ridículo”.

El mandatario dijo que la Argentina va hacia un régimen de “competencia de monedas” en el que cada uno elegirá en qué divisa hacer las transacciones. Y sostuvo que eso irá llevando a que “cada vez se utilice menos el peso, y cuando casi se deje de usar, iremos hacia una dolarización y a eliminar el Banco Central, para que los políticos corruptos no puedan volver a robar emitiendo dinero”.

Sobre el fin del cepo, Javier Milei sostuvo que “está en nuestros planes abrirlo lo antes posible, pero tardamos porque lo hacemos a mercado, no lo hacemos de prepo, por la fuerza. Esa es una característica de este gobierno, que respeta a rajatabla la propiedad privada”.

“Estamos haciendo un ajuste del 15% del Producto Bruto, imposible, nada, lo estamos haciendo nosotros”, enfatizó Milei.

En varios tramos de su discurso, Javier Milei volvió a impostar su voz, haciendo parodia de economistas que lo cuestionan. Una especie de stand up al que ya había recurrido en otras exposiciones.

También tuvo palabras de elogio hacia el ministro de Economía: "Caputo es un chanchito de yeso, para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual avalo, y es un irrompible. Y si alguien lo quiere romper, antes me va a tener que romper a mí".

"No soy un comunista, soy un liberal libertario, y creo que ustedes son los creadores de riqueza", les dijo luego a los empresarios que participaron de un almuerzo del consejo interamericano Cicyp, para finalizar su discurso.

Atraso cambiario: Qué dicen los economistas

El atraso cambiario y el impacto fiscal de la recesión económica fueron dos puntos que remarcaron con preocupación días atrás los economistas Marina Dal Poggetto y Daniel Artana en el marco del evento sobre "Finanzas Públicas Provinciales: desafíos y oportunidades" en el Alvear Palace Hotel.

"Creo que tiene que abandonar tentaciones populistas, como la adicción al atraso cambiario. Hay que aplicar crawling peg del 4% mensual. El de la devaluación de diciembre del año pasado overshooting le costó demasiado caro al Gobierno en materia de inflación como para desaprovecharlo no acelerando el crawl y dejando que el dólar oficial quede demasiado atrasado", había dicho Artana.

Por su parte, Diego Giacomini (ex socio de Milei) afirmó: “La inflación en dólares se produce porque se ha tomado la estabilidad de la moneda norteamericana como ancla anti inflacionaria y eso nos trae atraso cambiario y posibles devaluaciones en el futuro”.

"La inflación en pesos acumula 109% en los últimos 5 meses: tenemos atraso cambiario", dijo, contundente.

Por su parte, anoche, Miguel Ángel Broda -quien tuvo a Javier Milei como colaborador hace algunos años- aseguró anoche que “el gobierno está enamorado de la baja en la inflación pensando que tiene plan de estabilización. Pero carece de ello”.

Según Broda, el atraso cambiario es notable, no se puede abrir la economía cuando el dólar está tan barato en términos relativos, ya que eso "destruye al capital social". No se puede seguir devaluando al 2% por mes. "En Octubre nos habremos comido toda la devaluación", analizó.

El economista recordó la salida de la crisis de 2001-2002 y comparó: “Nosotros ya salimos de 2002 con una situación parecida, pero salimos con exportaciones netas, exportaciones mucho mayores en cantidades que importaciones. Pero ahí vemos la tercera duda que es lo que yo pienso que es un atraso cambiario”.

“El Presidente tiene razón cuando dice que en cada circunstancia el tipo de cambio de equilibrio es diferente y es cierto”, valoró, pero advirtió: “Si usted hace un montón de cosas y es productivo va a valorizar su moneda. Nosotros necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos una apertura económica de magnitud, pero no se puede abrir la economía con un dólar muy barato porque usted destruye al capital social que son las empresas sustitutivas de importaciones que van a quebrar”.

