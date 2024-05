Interna familiar: La nieta de Carlos Menem, durísima contra Javier Milei

En diálogo con LAM (América TV), Zulema Yoma se despachó primero hablando de la pésima relación con Carlitos Nair, al asegurar: "No quiero saber más nada con esa gente. Está en manos de la Justicia el tema".

Luego el cronista le consultó por su vínculo actual con Máximo Bolocco y con la hija de Carlitos. Y su respuesta fue contundente: "Con Máximo, todo bien. A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros".

Antonella Menem furiosa con Javier Milei

Después del acto en el que Javier Milei inauguró el busto de Carlos Menem, acompañado por Eduardo, Zulemita y Martín Menem, entre otros familiares, allegados y ex colaboradores de quien fuera Presidente de la Argentina entre 1989 y 1999, Antonella salió con los tapones de punta.

En su cuenta de Instagram escribió:

"Primero como nieta opino que no me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente. En segundo lugar somos 4 los que tenemos que autorizar si queremos que esté o no el busto de mi abuelo no una".

"Tercer lugar creo que el pueblo tiene que decidir si les parece gastar plata en esto o si están de acuerdo los familiares de río tercero, embajada de Israel o la AMIA", continuó.

"Saco el atentado hacia mi padre porque yo perdoné a mi abuelo, no lo culpo de nada de todo esto porque estaba en el mandato por ende todo el peso cae en él", aclaró la mujer, refiriéndose a la muerte de Carlos Junior.

Por último, la nieta de Carlos Menem sentenció en contra de Javier Milei: "Creo que es una falta de respeto para los que no tuvieron justicia, muchos o todos culpan a mi abuelo entonces que hagan esto es seguir echando leña al fuego y generan más mal a las personas que hoy en día siguen sufriendo la pérdida".

antonella-menem.jpg El duro mensaje de Antonella Menem.

Tras la repercusión de este mensaje, Antonella publicó otro mensaje en su cuenta de Instagram:

antonella-menem-posteo.jpg

