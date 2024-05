"Es bueno que no haya 'plan platita', pero tiene que haber algo que lo compense"

"Empieza un camino largo de tocar piso y ver cuándo empieza la recuperación. Todo esto es muy costoso, pero el camino elegido requiere que baje la tasa de inflación, que está bajando; que se estabilice el salario real, que empiece a aparecer un proceso de crédito. Va a ser un proceso lento, yo te diría que vamos a convivir todo el 2024 en un escenario recesivo", dijo.

Marcó como un interrogante "si a finales de este año o principios del año que viene se empieza a ver al final del túnel la luz que refleja una recuperación". Aseguró que va a haber "un rebote de la economía" y que, en todo caso, la discusión pasa por "cuándo podemos volver, en un ambiente de inflación más baja, a los valores que teníamos antes de la crisis, no solamente de ésta, sino de la crisis acumulada que venimos trayendo desde hace 10 años".

Santángelo advirtió sobre la "durísima recesión" que habrá si no baja la inflación. Rodolfo Santangelo.

Santangelo comparó el modelo económico de Milei con los de Álvaro Alsogaray y Roberto Alemann, en los que "las recuperaciones son más lentas" que en planes de estabilización como el Austral o la Convertibilidad.

"Va a ser un proceso largo, sobre todo porque en esta política económica no vamos a tener “planes platita”, aumento del gasto público o emisión monetaria, lo cual es bueno, pero tenés que tener algo que lo compense y ahí la reacción del sector privado la veo lenta, empieza a jugar la caída del empleo y del salario real. Estamos con tasas de interés mínimas que no veíamos desde hace mucho tiempo y la gente está golpeada", dijo.

Estimó que "va a haber rebote pero no de la magnitud del 2003". También descartó que la próxima recuperación inicie un período de "crecimiento largo", como los casos 1991-1998 y 2003-2011. "El primer año fue rebote, pero después fue un proceso de crecimiento. Nadie sabe si este va a ser el tercer periodo de crecimiento, yo no lo creo, pero no se sabe", dijo.

En cuanto a la inflación, Santangelo discrepó con la posición de Domingo Cavallo sobre una meseta en la variación de precios en torno al 6%. Para el titular de Macroview lo que habrá es "una inercia".

"Hasta ahora la tasa de inflación se viene comportando casi como lo previsto. Hubo un primer cuatrimestre, de diciembre a marzo, de altísima aceleración inflacionaria que dio un cuatrimestre de 90% acumulado. Abril era el momento en donde debía empezar el dígito y estaba a 9%. Ahora viene un proceso descendente, creo que se va a dar la meseta que mencionás, mayo puede dar un 6%, vamos a seguir cayendo pero con una inercia. Acá no estamos yendo a 2% mensual a los dos meses del 91 como en la convertibilidad", advirtió.

En ese sentido, advirtió que esa inercia "va comiendo colchones". "Va comiendo el colchón del tipo de cambio, porque al 2% sigue perdiendo y va retardando la recuperación del salario real, porque más allá de que suba cuando la inflación es 6% cuesta recuperarse. Así como soy pesimista en la actividad soy optimista en la inflación, creo que la inflación va a bajar con inercias. Va a quedar una mochila de un tipo de cambio exageradamente bajo hacia fin de año, una mochila de un salario real que no se va a recuperar del todo, va a haber mochilas que la política económica va a tener que encarar", dijo.

Santangelo le reconoció "muñeca" al equipo económico, pero remarcó que hasta el momento noha presentado "un programa económico integral a futuro" para resolver lo que consideró "auto-trampas" que el mismo Gobierno "se fue armando en el camino para salir de la emergencia".

Consultado sobre cuál puede ser la reacción de la sociedad si el próximo año la inflación se estanca en un 40-50% a pesar del sacrificio que demandó el ajuste, Santangelo consideró que se trataría de un "fracaso" del Gobierno.

"Creo que hacer todo este esfuerzo para que la inflación del año que viene sea de 50%, es fracasar. Todo esto tiene que apuntar a que la tasa de inflación del año que viene se haga más baja, casi la mitad de eso. Si no logra que sea a la mitad, la verdad que un superávit fiscal, restricción monetaria y atraso cambiario para tener 50% de inflación me parece que es demasiado costo, es como cortarse la gamba para que te den el asiento en el colectivo", completó.

Más contenido de Urgente24

Ley Ómnibus: Debate en el Senado e intensas negociaciones

Alerta Naranja: Rusia anuncia petróleo en Antártida argentina / británica

"Ya hubo privatización de los trenes y la consecuencia fue la tragedia de Once"

Algo pasa: Luis Caputo bajo fuego, Mauricio Macri se desmarca y falta oxígeno