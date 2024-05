"Ya hubo privatización de los trenes y la consecuencia fue la tragedia de Once"

"Al no tranferir el Tesoro los recursos para sostener el mantenimiento y la inversión del sistema ferroviario eso hace que no tuviera los recursos para renovar cables", dijo y recordó que la denuncia por el faltante se remontaba a 30 días antes del accidente en Palermo.

"En nuestra gestión no era que no nos robaban cables. Ni bien teníamos la denuncia de que faltaba señalamiento se podía operar de manera manual, como el viernes, pero era unas horas hasta su reparación y si se extendía, suspendíamos el servicio", dijo y agregó: "Si el viernes hubiera estado funcionando el señalamiento, no hubiera ocurrido el accidente".

Marinucci.jpg Martín Marinucci, extitular de Trenes Argentinos.

En cuanto a la emergencia anunciada por el Gobierno, Marinucci fue cauto al desconocer su contenido y se preguntó si se hace para inyectar inversiones al sistema o para privatizarlo.

"No sé el contenido de la emergencia, si solamente lo plantean para generar pánico a los usuarios, la quieren como paso previo para ejecutar lo más rápido que puedan la posibilidad de que empresas privadas obtengan la privatización o la concesión de la operación del servicio ferroviario, sobre todo en el Área Metropolitana. O lo plantean para generar una fuerte inversión en un montón de obras que nosotros veníamos ejecutando y a las que ellos le pusieron freno, suspendieron, cerraron y dejaron las obras abandonadas", dijo.

En síntesis, Marinucci se preguntó si la emergencia se tratará de poner los recursos que no se pusieron en lo que va de la gestión libertaria, que estimó en $15 mil millones mensuales, o si en definitiva es "para seguir sin poner plata y privatizar de forma ligera".

El extitular de Trenes Argentinos defendió la administración estatal del sistema ferroviario. Citó casos como los de Alemania, España e Italia como ejemplos de gestión pública y aseguró que "no existe la gestión privada en el servicio ferroviario de cercanía".

Marinucci instó a "que no se crean ese discurso de que se soluciona todo con la privatización".

Recordó que en la Argentina ya se probó con la gestión privada y, aseguró, "la consecuencia fue la tragedia de Once", en alusión al siniestro que dejó 52 muertos en febrero de 2012 cuando una formación de la línea Sarmiento chocó en la terminal de ese barrio porteño.

"A veces se pone como una responsabilidad pública, que seguro la hubo, pero operaba una empresa privada que desmanteló y arruinó el servicio ferroviario", dijo.

"El tren no es sólo un modo de movilidad del usuario, es garantía de desarrollo económico, productivo, social, cultural y lo vimos en las declaraciones del ministro del Interior (Guillermo Francos) el día del paro. Salió a hacer críticas muy fuertes sobre el paro planteando que no se quería parar, pero al no haber, en esta caso, servicio ferroviario, le generó una pérdida muy importante en la economía del AMBA. Entonces ahí quedó demostrado que el tren no es sólo un modo de transporte, sino que garantiza el desarrollo económico. Ahí es donde está la falencia en lo discursivo", concluyó.

