Algo pasa: Luis Caputo bajo fuego, Mauricio Macri se desmarca y falta oxígeno

Ronda el proyecto de picar el boleto de Luis Toto Caputo, Virgen de Noctua.

Para evitar que se lo piquen, Toto se esfuerza en invertir insuficientes boletos en elogios metodológicos hacia la trascendencia intelectual del presidente Milei.

Mientras tanto se entretiene con la utopía de conseguir alguna decena de miles de dólares para desterrar la obturación del cepo.

Aparte Toto se esfuerza para lucir entre los transgresores vocacionalmente rentados de las redes sociales que modifican el universo inmobiliario de la comunicación.

Sabe Toto que no es el ministro de Economía que Milei hubiera preferido tener de entrada.

Y tiene razón porque primero Milei le ofreció el ministerio a Demian Reidel, El Codiciado. Pero solo después de haberlo tentado inútilmente para presidir el Banco Central.

Pese a su reticencia, el codiciado Reidel igualmente hoy lo marca de cerca a Toto como si fuera el auditor cotidiano.

Es que Reidel le aceptó a Milei volver de Miami apenas para conducir transitoriamente la incierta Comisión de Asesores.

Ocurre que Milei privilegia la sagacidad de Reidel casi tanto como la astucia de Federico Sturzenegger, el Bailarín Compadrito que inspiró los delirios seriales del Decreto sustancial, aunque ahora solo luce como interlocutor prioritario de Milei en la turbia complejidad de la macroeconomía.

demian-reidel-1.jpg Demian Reidel, ¿Otra vez?

2. El redituable efecto comparativo

Al Fenómeno Milei le va de maravillas, pero la presidencia de Milei es -sin ir más lejos- un desastre.

La centralidad mantiene su dimensión internacional.

Se reproducen por Instagram los multiplicados textos alusivos al Fenómeno en los idiomas más extravagantes. Desde el sueco hasta el latín.

Como Fenómeno una maravilla, como Presidente un desastrePero el gobierno libertario afortunadamente no arranca. Ni supera el margen mínimo de mediocridad elemental.

Es monótono, emotivamente amateur, casi gris y melancólicamente inexpresivo.

No acierta una, ni siquiera aunque se la regalen.

Se limita al discurso extraordinariamente eficaz que se sostiene por el insumo de la esperanza que se impone como conducta defensiva.

O por el fracaso de los desdichados opositores que supieron aprovechar la oportunidad para fracasar.

Para incorporarse en la cadena histórica de frustraciones innumerables.

Aunque ninguna administración debe sostenerse sólo por el redituable efecto comparativo. (...)".

milei-musk.jpg "No soy fenómeno barrial": Obsesión y alegría de Javier Milei.

Macri Return

Mauricio Macri dice creer que hay que tomar distancia. Bueno, es complicado porque Javier Milei le robó casi todos los militantes del PRO (afiliados no porque ya se sabe que el PRO siempre tuvo problemas con la afiliación), y algunos de los 'macristas' se empeñan en que Milei los convoque, aunque sea para el vagón de cola y aunque se estén robando los cables de señalización.

De todos modos, Claudio Jacquelin, en La Nación, accedió al centro de control del ex Presidente:

"(...) Macri y los suyos ya listan las diferencias que tienen con el Gobierno, los problemas que advierten en la gestión y, también, las facturas pendientes por la pesca indiscriminada en sus aguas territoriales sin pagar derechos. Aunque sin dejar de apoyar lo que consideran el rumbo correcto emprendido por Milei para revertir la crisis crónica del país y empezar una etapa de crecimiento sostenible.

La semana pasada, la mesa chica del expresidente, que mantiene un silencio absoluto en público pero está muy activo bajo el radar, se reunió para pergeñar la estrategia de reposicionamiento partidario y de apoyo crítico que harán una vez que el Gobierno pueda sacarse de encima la excusa de carecer de los instrumentos legales que necesita para iniciar la transformación prometida.

A pesar de las sesiones de yoga y pilates matutinas, la paciencia y la elasticidad del fundador de Pro respecto de su vínculo con el libertario y los suyos está llegando al límite. La disposición de Milei para atender al expresidente (suele responderle los mensajes en tres minutos y medio, según tienen cronometrado los laderos de Macri) choca contra la ausencia de concreciones en la realidad de señalamientos que parecen aceptados por el Presidente. Entre otros, los problemas de gestión y la falta de gestores eficaces. Ninguno de los nombres sugeridos llegó siquiera al examen de ingreso. A pesar de las sesiones de yoga y pilates matutinas, la paciencia y la elasticidad del fundador de Pro respecto de su vínculo con el libertario y los suyos está llegando al límite. La disposición de Milei para atender al expresidente (suele responderle los mensajes en tres minutos y medio, según tienen cronometrado los laderos de Macri) choca contra la ausencia de concreciones en la realidad de señalamientos que parecen aceptados por el Presidente. Entre otros, los problemas de gestión y la falta de gestores eficaces. Ninguno de los nombres sugeridos llegó siquiera al examen de ingreso.

Tampoco parecen tener consecuencias favorables el encuentro personal y los intercambios de mensajes con el siempre ascendente Santiago Caputo. Este, además, se toma sus tiempos para atender al WhatsApp macrista. Sus respuestas pueden demorar hasta un par de días, dicen quienes llevan la agenda macrista. Pequeñas delicias de una relación disfuncional. El calendario, las urgencias y los intereses de unos y otros parecen complicar la convergencia. Miden con instrumentos y perspectivas diferentes.

Macri y los suyos mantendrán el silencio público hasta que se cierre el capítulo de la Ley Bases, pero ya tienen agendadas entrevistas y apariciones en diversos ámbitos cuando el Gobierno haya atravesada esa barrera y el Pacto de Mayo, si como se promete se mantiene la fecha patria como el día de la firma (...)".

milei-macri.jpg El abrazo de la despedida entre Mauricio Macri y Javier Milei.

Oxígeno se necesita

Jorge Asis con lo de Luis Caputo y Claudio Jacquelin con la percepción sobre Mauricio Macri llevan al mismo lugar: una Administración sofocada. Hay otros indicios tales como una competencia de egos entre los igualmente descartables Santiago Caputo y Nicolás Posse.

Esto obliga a mencionar a Miguel Ángel Pichetto, promocionado para Presidente de transición por Guillermo Moreno. El creador (y rompedor) del bloque Hacemos Coalición Federal dijo a 'On The Record' (streaming C+) que Milei debería oxigenar su gabinete (y dividir el de Sandra Pettovello):

“Es un presente que está en construcción. Esperemos que se consolide porque está justo en la instancia del cambio. Esperemos también que tenga la sensibilidad social para poder amortiguar los efectos de ajuste que son muy duros en la gente. Hay que cuidar el empleo, hay que retomar la construcción . Hay un montón de temas que están todavía en construcción”.

. Hay un montón de temas que están todavía en construcción”. “Ahí entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas . A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de Agricultura o un secretario de Agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del Presidente únicamente”.

. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de Agricultura o un secretario de Agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del Presidente únicamente”. “Creo que la Educación es un factor importante, hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante Capital Humano, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente ”.

”. “La comunicación no puede ser solamente por tuit, es importante ese mundo, no lo desconozco. Todos los hechos prescriben a los 35 minutos de haber hecho el tuit”.

-----------------------

