Las zonas seguras de Milei, el futuro del ajuste y un dato revelador

La consultora Abeceb, por su parte, pronostica una caída del poder adquisitivo de "más del doble" en relación a 2023 por los aumentos de tarifas de los servicios públicos. Es un ítem que el Gobierno viene postergando para no fogonear el índice inflacionario y, en consecuencia, el malhumor social. Federico Aurelio, un encuestados muy escuchado por Milei, recuerda que la popularidad del Presidente se sostiene en expectativas y no en logros concretos de gestión. La consultora Eco Go estimó que hay cerca de 2 puntos de "inflación reprimida" por la suspensión de las subas tarifarias. Caputo oficializó en estos días que no habrá actualizaciones en la luz y el gas en mayo. "Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar con más gastos a la clase media, de momento", tuiteó el ministro de Economía. Hay que recordar que el superávit que festeja el Gobierno también se alcanzó postergando pagos. Con Cammesa, por ejemplo. Ahora el Gobierno quiere cancelar esa deuda con un bono, lo que es rechazado por las grandes generadoras eléctricas, que son las acreedoras.