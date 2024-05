Margarita Stolbizer: "Hay un 'toma y daca' entre el Gobierno y los K sobre las vacantes de la Corte Suprema"

"Esta situación no registra antecedentes", reza el texto enviado a Cúneo Libarona en referencia a que en doctor Juan Carlos Maqueda se encuentra en el pleno ejercicio de su cargo, y que incluso la Constitución Nacional le otorgaría, si lo quisiera, poder mantenerse en el cargo.

Recordemos que el juez Ariel Lijo será el reemplazante de Elena Highton, quien dejó su cargo el 1 de noviembre del año 2021 luego de cumplir con la edad establecida por la ley y la prórroga otorgada por el Congreso. Sin embargo, sobre la postulación de Manuel García-Mansilla se argumenta en que "se ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley".

En ese sentido, Margarita Stolbizer argumentó que son "más que claras" las sospechas y señales de un posible acuerdo entre los K y el mileismo, resumido en "yo te pongo el tuyo (Lijo) y vos me votás al mío (García-Mansilla)".

"Esa es la base de nuestra observación e impugnación, que tiene que ver con que se presentan en simultáneo un procedimiento o una carrera para cubrir dos vacantes cuando hay solo una", explicó la diputada a Urgente24.

Siguiendo esa línea, reflexionó: "Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿por qué están habilitando cubrir una vacante que no existe? ¿Por qué el doctor Maqueda, no solamente está en pleno ejercicio de sus funciones y no tiene la edad, sino que incluso la Constitución la permitiría que siga, se tiene que retirar?".

"¿No es raro que van con dos candidatos y que nadie del kirchnerismo habla ni impugna ni dice nada?", se preguntó; y agregó: "Yo creo que se busca es hacer un toma y daca, yo me llevo uno y tu te llevas otro y nos callamos la boca".

Candidatos "muy cuestionables" a la Corte Suprema

En esa misma línea, la diputada nacional consideró que lo más llamativo es que Lijo y García-Mansilla "no es que son dos candidatos intachables e incuestionables. No, por el contrario, los candidatos son candidatos reprochables, y entonces, como ninguno de los dos parece que podría alcanzar la mayoría calificada que se requiere, el Gobierno manda a dos que son flojitos y que tienen tachas, pero que vos me votás uno y yo otro y listo. Entonces salen los dos juntos", sentenció.

Consultada sobre si se trataría de un acuerdo que le otorgue impunidad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una teoría que ha circulado en medios de comunicación y grupos de la política y la Justicia, Stolbizer consideró que si bien la impunidad "es por supuesto un elemento", ella prefiere plantearlo "desde otros puntos de vista".

"Esto ha pasado muchas veces y creo que esto es perverso pero viene pasando desde hace mucho tiempo; que es la utilización del mecanismo de las compensaciones, eso es justamente lo que está pasando ahora", opinó.

Y en ese sentido, ejemplificó: "Por ejemplo, si hay 20 vacantes de jueces para llenar, se terminan llenando, no con los mejores y que reúnan los consensos de todos, sino con la metodología 'vos ponés 10 yo pongo 10', eso es lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, y ahora me da la impresión de que también es así". Y agregó: "En lugar de que sean realmente intachables y que por sí solos pueda reunir los consensos necesarios, no, se busca poner mediocres o gente con muchos cuestionamientos".

Los escraches políticos y la violencia

En otro fragmento de la entrevista, Margarita Stolbizer fue consultada sobre el aumento considerable de los escraches violentos que vienen sufriendo en las últimas semanas varios actores políticos. Incluso, la diputada fue una de las víctimas hace unos días, cuando dos personas la increparon en Bahía Blanca, la calificaron de "rata y vende patria" y le advirtieron que no iba a poder caminar "más nunca" tranquila por la calle.

De todos modos, Stolbizer no fue la única escrachada. En las últimas semanas hay una lista larga: Rodrigo De Loredo, Nicolás Massot, Carlos Gutiérrez, entre otros legisladores nacionales.

"Los escraches son por varias causas, yo creo que hay responsabilidades que tienen que ver sobre todo con la grieta y la polarización extrema y con los extremos violentos que generan replique violento hacia abajo", consideró la diputada.

Sobre ese tema, Stolbizer cree que hay posturas "muy violentas" de dos sectores en concreto: el kirchnerismo por un lado y el Gobierno de Javier Milei por el otro.

"Creo que hoy hay un kirchnerismo que no se banca en gran medida haber perdido y que haya otro Gobierno; y desde allí se generan muchas respuestas violentas. Incluso, a mí me llama la atención lo que vemos entre los propios colegas, entre propios diputados que se escrachan en las redes sociales; porque ahora se usa mucho el escrache a través de redes... Esto nunca había pasado", detalló.

Y siguió: "En el otro extremo de la grieta lo que tenemos es que también el Gobierno baja un discurso violento; incluso el Presidente también escracha a través de las redes sociales y eso desde luego que repercute de esta manera, llegando a niveles realmente delirantes".

"A esto se llega cuando se bajan discursos violentos, y entonces, eso es lo que vamos viendo, que se generan estas réplicas en las calles, que no es otra cosa que una manifestación de intolerancia. Yo creo que hay que hacer un llamado fuerte a que los líderes y los que generen estas cosas puedan bajar los decibeles", sentenció.

Por último, a legisladora nacional lamentó que "desde hace mucho tiempo" exista un deterioro "muy grande" del debate público y el debate político, "es pobrísimo", expresó. Y agregó que por ello es común que hoy por hoy "la falta de ideas se reemplazan con insultos y se termina instalando esa idea de que el reproche no se da con argumentos sobre el otro, sino en imponer ideas por la fuerza y la descalificación brutal de las ideas del otro. No hay un debate sano de ideas", cerró.