Choque de trenes: Sugestivo silencio de Javier Milei

“Lamentamos el terrible accidente, por suerte no tenemos que estar lamentado víctimas fatales”, sostuvo Franco Mogetta y agregó: “Nuestro principal desvelo es solidarizarnos con las víctimas, con los familiares y ponernos a disposición con todos los recursos”.

En la misma línea, reveló que hay 60 heridos: 30 personas con heridas de gravedad y riesgo inminente de muerte, 20 que requieren pronta en la asistencia aunque no existe un riesgo inminente de vida, y 10 con lesiones superficiales.

Choque de trenes: "Hay una degradación total porque quieren privatizar"

Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad -que agrupa a los conductores de trenes- apuntó a la falta de repuestos y habló de "una degradación total de la empresa" con objetivo de privatizarla.

"Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes ”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

Maturano adjudicó la situación de la empresa a una intención de privatizarla: “Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar”.

Por su parte, el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén 'Pollo' Sobrero, también apuntó contra el Gobierno: "Esto cargáselo en la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay".

También el ex ministro de Transporte, Alexis Guerrera, apuntó contra Javier Milei por el choque de trenes y habló de "falta de mantenimiento" para privatizar.

"El camino evidente es la falta de mantenimiento, para prestar servicios muy malos, la gente esté muy disconforme y así terminen convenciéndola de que es necesario la privatización", aseguró. "Lo grave de este caso es que se juega con la vida de las personas", finalizó.

Cabe recordar que Javier Milei no ha ocultado su intención de privatizar los trenes, algo que admitió durante la campaña electoral. "Sí, absolutamente. De hecho, cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés", respondió cuando le consultaron si los trenes deberían ser privados. De hecho, en el proyecto de Ley Ómnibus 2 - que tiene media sanción de Diputados- se establece entre las empresas "sujetas a privatización (o concesión)" a la Sociedad Operadora Ferroviaria.

Desde el sector aseguran que la estrategia oficial es desfinanciar los trenes para luego privatizarlos. Lo grave es que, en el medio de todo eso, pueden ocurrir este tipo de accidentes graves.

