Choque de trenes: "Hay una degradación total porque quieren privatizar"

Maturano adjudicó la situación de la empresa a una intención de privatizarla: “Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar”.

Cabe recordar que Javier Milei no ha ocultado su intención de privatizar los trenes, algo que admitió durante la campaña electoral. "Sí, absolutamente. De hecho, cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés", respondió cuando le consultaron si los trenes deberían ser privados.

Desde el sector aseguran que la estrategia oficial es desfinanciar los trenes para luego privatizarlos. Lo grave es que, en el medio de todo eso, pueden ocurrir este tipo de accidentes graves.

Afortunadamente, y al menos hasta el momento de publicar esta nota, no se reportaron fallecidos por el choque de trenes en Palermo. Hay 60 heridos, según confirmó el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que "hay dos heridos con traumatismo de cráneo". Se espera en las próximas horas conocer más sobre el estado de salud de estas personas.

