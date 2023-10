Javier Milei quiere privatizar los trenes: "No podemos seguir así"

image.png Javier Milei dijo que pretende privatizar los trenes.

Javier Milei y los trenes privados

"No podemos seguir con estos niveles de déficit. No podés tenerlos. La realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple ese rol. Debería correrse del medio, porque cuando lo hace el sector privado lo hace mucho mejor", dijo Javier Milei ante la consulta de Antonio Laje.