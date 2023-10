Ya que estamos, en el Autotransporte piden debatir costos

"El diálogo abierto es esencial para encontrar soluciones que beneficien a todos los argentinos y garantizar la continuidad de los servicios de transporte. Buscamos un equilibrio que permita la sostenibilidad del sector y, al mismo tiempo, ofrezca a los usuarios un servicio de calidad y asequible.

Estamos decididos a trabajar de manera conjunta para mejorar el transporte de pasajeros en Argentina y garantizar un servicio que cumpla con las necesidades de la sociedad. Estamos decididos a trabajar de manera conjunta para mejorar el transporte de pasajeros en Argentina y garantizar un servicio que cumpla con las necesidades de la sociedad.

diego-giuliano-2022-transportejpg.webp Ministro Diego Giuliano.

Giuliano

En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, habló: "Es un error anclarse en ideas tradicionalistas que sostienen que el subsidio es un gasto. Corrimos el velo, mostramos lo que está sucediendo. (Javier) Milei y (Patricia) Bullrich quieren eliminar el subsidio al transporte, lo dicen todo el tiempo y lo plantean en sus plataformas", expresó Giuliano en una entrevista con el periodista Antonio Fernández Llorente para Splendid - 990.

Él amplió: "Acá estamos debatiendo qué rol va a tener el Estado, si es presente como plantea Massa o es ausente, abandónico, donde la ley de la jungla es la que funciona, que proponen ellos. Hemos dejado claro el impacto concreto de la medida que quieren tomar. Es la realidad. Entiendo que en proceso electorales hay mayor sensibilidad. Pero las cosas son claras: Massa quiere una política de subsidios, un Estado que auxilie que permita que en vez de arreglarte como puedas, se garantice que la gente trabaje, estudie y se pueda transportar".

Giuliano destacó que el subsidio al transporte se aplica de manera universal con el sentido de "ayudar, asistir y con un efecto dinamizador de la economía" ya que, según precisó, activa el conocimiento, desarrolla los proceso de la salud y hasta contribuye al ambiente porque desalienta el uso del auto particular.

"Quienes dicen que van a eliminar los subsidios tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esa eliminación. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar, de que se sepa, por el contrario todo queda en palabras sueltas", afirmó.

Procedimiento

Para gestionar la renuncia opcional al subsidio, las personas usuarias deberán completar un formulario que tendrá carácter de declaración jurada y que estará publicado en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.

Quienes quieran podrán manifestar su renuncia al subsidio al momento de adquirir el pasaje.

La medida comenzará a regir después del 27/10 de manera automática para quienes lo soliciten mediante la web, pero desde el viernes 20/10 y hasta tanto sea procesada la información recibida, puede solicitarse al conductor o conductora del colectivo abonar la tarifa plena.

Quienes decidan renunciar al subsidio al transporte público también dejarán de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (RED SUBE) y Atributos Locales.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

