Antes de las PASO, obviamente se vivió una interna con tensiones, como ocurre habitualmente, pero esa misma noche nos comprometimos y acá estamos trabajando juntos Antes de las PASO, obviamente se vivió una interna con tensiones, como ocurre habitualmente, pero esa misma noche nos comprometimos y acá estamos trabajando juntos

Rodríguez Larreta recorrió Belgrano junto a Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno: “Confío en que va a trabajar con dedicación para seguir transformando la Ciudad junto a Jorge Macri”

Imagen de WhatsApp 2023-10-17 a las 19.05.01_3774cbf3.jpg Saludos a caminar Barrancas de Belgrano

Con el mismo espíritu de coincidencias Jorge Macri señaló:

yo creo que vamos a hacer una gran elección a nivel nacional. Estoy convencido que Patricia va a estar en el balotaje y será la próxima presidenta. Y la ciudad de Buenos Aires va a ser un gran sostén para esa elección yo creo que vamos a hacer una gran elección a nivel nacional. Estoy convencido que Patricia va a estar en el balotaje y será la próxima presidenta. Y la ciudad de Buenos Aires va a ser un gran sostén para esa elección

En esa línea, continuó

El compromiso va mucho más allá de cualquiera de nosotros. Si en la Argentina hay esperanzas, no es sólo porque esté Pato, esté yo u otros candidatos. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque están ustedes. Una Argentina que resiste. Una Argentina que no afloja. Una Argentina que está de pie El compromiso va mucho más allá de cualquiera de nosotros. Si en la Argentina hay esperanzas, no es sólo porque esté Pato, esté yo u otros candidatos. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque están ustedes. Una Argentina que resiste. Una Argentina que no afloja. Una Argentina que está de pie

Hasta la veda previa a las elecciones generales del 22 de octubre, Bullrich visitará las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

