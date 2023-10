El presidente Alberto Fernández terminó de activar este miércoles (18/10) el swap con China que comenzó a negociar el ministro de Economía Sergio Massa y logró una ampliación de los US$ 5.000 millones iniciales a US$ 6.500 millones. El también candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) celebró la noticia y dijo que ayudará al “fortalecimiento de las reservas argentinas", y permitirá "dar mucha capacidad de maniobra" en los mercados financieros y "acelerar los pagos de importaciones" además de precancelar vencimientos con el FMI.