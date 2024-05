El Club de los Primerizos, un problemón para Karina Milei

El dato lo confirmó el diputado nacional Oscar Zago, defenestrado por Karina de la presidencia del bloque La Libertad Avanza pero quien sigue reivindicando a Javier Milei desde su nuevo bloque, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

El MID

Texto de los diputados Oscar Zago, María Cecilia Ibañez y Eduardo Falcone:

"Celebramos las reuniones de la Secretaria General de la Presidencia con el Diputado Cristian Ritondo y el bloque de Diputados Nacionales del PRO.

Los Diputados del MID auspiciamos desde el primer día un interbloque de todos los partidos políticos que acompañamos el proyecto del Presidente Milei.

Creemos que el voto afirmativo de la Ley Bases de todos los diputados de LLA, del PRO y del MID, más 64 diputados de otros bloques aliados, está anticipando una nueva configuración del mapa político argentino.

La confrontación política entre quienes declaman discursos ideológicos y dogmáticos fracasados y quienes proponemos soluciones concretas a los grandes problemas argentinos requiere de un amplio acuerdo de todos los partidos políticos que apoyan al Presidente.

Con más dialogo, apertura y generosidad política podemos consolidar una fuerza legislativa más potente para aprobar las Leyes que necesita el país."

diputadospro.jpg Cristian Ritondo, Marìa Eugenia Vidal y Diego Santilli, 3 PRO con experiencia: El Interbloque no podría liderarlo La Libertad Avanza. NA

El interbloque

El bloque del MID está pidiendo no quedar afuera de lo que quiere impulsar Karina Milei. Es curioso: el diputado nacional que reemplazó a Oscar Zago en la presidencia del bloque es Gabriel Marcos Bornoroni, sospechado de una precariedad política mayor que la de su antecesor.

Hoy día Bornoroni comanda el 'Club de los Primerizos', los legisladores de La Libertad Avanza que carecen de experiencia política, en general, y legislativa, en particular. También podría llamarse la 'Cofradía de los Advenedizos': vieron luz y entraron, luego la 'ola Milei 2023' los llevó hasta la playa de Diputados, donde no habían imaginado desembarcar.

Un obstáculo que tiene Karina Milei por delante es que el bloque del PRO es de muy superior experiencia respecto de La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo comenzó junto a Miguel Ángel Toma en el peronismo de CABA, fue funcionario en el Ejecutivo, diputado nacional, luego pasó al PRO y fue vicepresidente 1ro. de la Legislatura porteña, más tarde ministro de Seguridad bonaerense, y ahora nuevamente diputado nacional.

comenzó junto a en el peronismo de CABA, fue funcionario en el Ejecutivo, diputado nacional, luego pasó al PRO y fue vicepresidente 1ro. de la Legislatura porteña, más tarde ministro de Seguridad bonaerense, y ahora nuevamente diputado nacional. Silvana Giúdice comenzó como funcionaria de Aníbal Ibarra en la Jefatura de Gobierno porteña, antes de destacarse en la UCR, fue diputada nacional 2003-2007, 2007-2011, salto al PRO, fue directora del Enacom, y ahora diputada nacional 2023-2027.

comenzó como funcionaria de en la Jefatura de Gobierno porteña, antes de destacarse en la UCR, fue diputada nacional 2003-2007, 2007-2011, salto al PRO, fue directora del Enacom, y ahora diputada nacional 2023-2027. Silvia Lospennato comenzó como 'todoterreno' de Alfredo Atanasoff cuando era de la confianza de Eduardo Duhalde, y escaló hasta llegar al PRO en 2011 -Ministerio de Gobierno de CABA al frente del Ente Cuenca Matanza Riachuelo y luego como subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-; en 2015 ingresó al Legislativo y tiene mandato hasta 2027.

Etc, etc, etc, etc.

¿Habría que recordar que María Eugenia Vidal fue gobernadora bonaerense luego de vicejefa de Gobierno de CABA?

fue gobernadora bonaerense luego de vicejefa de Gobierno de CABA? ¿Y Diego Santilli, ex senador nacional, ex vicejefe de Gobierno de CABA a cargo del Ministerio de Seguridad?

La Libertad Avanza no tiene equivalentes.

zago.jpeg Oscar Zago, MID.

La Gran Absorción

El problema que debe resolver Karina Milei es cómo concreta un interbloque en igualdad de condiciones cuando el otro bloque tiene mayor calidad.

La Libertad Avanza puede perder protagonismo a manos del PRO. Quizás pierda algo más.

Así, el 'Club de los Primerizos' es un feno a la ambición de Karina Milei de absorber el PRO para los comicios 2025, a partir de crear el interbloque legislativo en 2024.

Resulta un desafío para una funcionaria que ella tampoco tiene experiencia en las cuestiones político-partidarias. Pero sí tiene grandes necesidades de ordenar el presente y futuro del oficialismo.

