Ley Ómnibus: Debate en el Senado e intensas negociaciones

Live Blog Post

Abad (UCR): "si continúan así, no tendrán dictamen esta semana"

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad, puso en duda la fecha del dictamen. "No hay gestión de la ley por parte del oficialismo. El oficialismo escucha pero no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. Por lo tanto, no creo que esta semana tampoco tengan dictamen. Si el oficialismo va tomando nota y escucha, tiene que trabajar para que las cosas ocurran. Y yo sinceramente no veo que eso esté ocurriendo. Por eso yo le llamo la no gestión de la ley por parte del oficialismo".

En diálogo con Radio Rivadavia, enfatizó: "Si continúan con este formato, estoy absolutamente convencido de que no tienen dictamen tampoco esta semana. Y por eso, lo digo con toda claridad, no busquen más culpables, el Gobierno tiene que hacerse cargo de que no hay gestión de la ley".

Cabe destacar que Javier Milei necesita a la UCR ya que el bloque cuenta con 13 senadores. Hasta ahora, la parte mayoritaria del radicalismo votó de forma funcional al Gobierno: la mayoría de sus senadores no acompañaron el rechazo al mega DNU 70/23 y sus diputados votaron a favor -o se abstuvieron- de la Ley Bases en la Cámara Baja.

Las versiones indican que el radicalismo busca llegar a un acuerdo para un dictamen que permita que la Ley Ómnibus 2 se apruebe en general y que, luego, en particular se vote "según los intereses de cada provincia o las convicciones de cada legislador", es decir, en libertad de acción.

Pero La Libertad Avanza necesita también de bloques más chicos, que también tienen intereses y negocian como lo hacen los otros.