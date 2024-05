Ley Ómnibus 2: Con 'fe de erratas', debate en el Senado

Live Blog Post

Zimmermann por la obra pública, Lousteau por RIGI

El primero en hablar por el radicalismo fue el chaqueño Víctor Zimmermann, que fijó sus observaciones sobre la continuidad del beneficio de zona fría, las dudas sobre contratos vigentes que caerían e inversiones en energía eléctrica. Y cuestionó sobre un acueducto en su provincia al que le falta el 18% y mejoraría el 65% del agua potable del distrito. “¿Cómo pretenden llevar adelante esta cuestión?”.

Guillermo Francos tuvo que reconocer que “no todas” las obras “se pueden hacer desde el sector privado”, y conjeturó: “Cuando existan recursos, este año quizás podamos avanzar con alguna de ellas ”. En ese sentido, sumó que sería “en los próximos meses, de acá a fin de año”.

Por su parte, Martín Lousteau protagonizó un cruce con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al cuestionar el capitulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “¿Hace falta tanto beneficio?”, preguntó el legislador durante su alocución.

“Hay dos maneras de abordar la excesiva generosidad, una es comparar con Australia, con Chile, con otros países. También me gustaría comparar lo que tienen los otros y el régimen que les das. Alguien que invierte 30 millones de dólares no tiene nada de todos estos beneficios. En este caso hay discriminación de potenciales insumos locales para insumos de capital. Acá pasa con la ley minera. En otros países cuando se dieron regímenes especiales a sectores extractivistas genera una contra reforma como en Panamá”, señaló Lousteau.

Guberman le contestó: “Argentina es mucho más caro que lo que pasa en Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fueron de 35% el año pasado y ahora subieron al 43%. En Perú, es del 38-39%. Es mucho más caro acá. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”.

"El RIGI es optativo, las provincias pueden adherirse o no. Si la provincia decide adherir, no puede incrementar su carga tributaria, pero no va a resignar impuestos", afirmó.