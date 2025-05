En Boca se habla de Lucas Janson, Mariano Herrón, Daniel Bolotnicoff y Juan Román Riquelme

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Augustocesar22/status/1919177828748132644&partner=&hide_thread=false Herron tiene sus argumentos sobre la salida de Merentiel y son entendibles. La entrada de Janson es casi una cargada al hincha. Era Simoni. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) May 4, 2025

El ex Tigre y Vélez no era convocado desde el 22 de febrero en la victoria de Boca 2 a 1 sobre Aldosivi en La Bombonera, en una tarde en la que el público presente cantó en contra de sus futbolistas el famoso grito de guerra "jugadores, la c..... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie...".