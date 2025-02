Misterio en Boca por Brian Aguirre (y hartazgo con Lucas Janson)

Vayamos a lo táctico. Fernando Gago juega con tres delanteros (dos por afuera y un centrodelantero). Este último item Boca lo tiene sobrepoblado con Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez; mientras que por las bandas apenas cuenta con tres protagonistas que pueden cumplir esa función:

Exequiel Zeballos,

Lucas Janson, y

El propio Brian Aguirre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FranciscoAQ010/status/1892941685446832295&partner=&hide_thread=false Es todo confuso y raro el mundo Boca



Extrañan a Martinez anda a saber porque, que partidos vieron no sé



Brian Aguirre, 5 millones, no existe, no juega nunca



Se te lesionan todos al mismo tiempo



Lema no vuelve, lo colgaron y no saben como hacer para no decirlo



Renovó a Garcia — Fran (@FranciscoAQ010) February 21, 2025

Del mencionado tridente solamente juega Zeballos con regularidad y por la derecha. El otro puede ser Alan Velasco en una improvisada posición de extermo izquierdo. Vaya uno a entender a Fernando Gago y sus planteos...

Sintetizando esa parte, entonces: si Gago tiene un plantel como para jugar con extremos, ¿por qué no lo usa? Y si no le gustan los que tiene, ¿por qué no pidió otros? Y si no le trajeron otros, ¿por qué no cambia el sistema?

image.png ¿Quién entiende a Gago?

En tanto y en cuanto a Aguirre, el joven de 22 años vio muy poca acción con Gago. Disputó los 90' en la victoria de Boca ante Argentino de Monte Maíz por 32avos. de Copa Argentina, fue titular en el empate 0-0 ante Argentinos Juniors (jugó 65') e ingresó en el complemento de Banfield 0-1 Boca para jugar 28 minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SANGREXENEIZE/status/1894035683288789082&partner=&hide_thread=false En Boca demostró prácticamente poco, pero es imposible que este chico sea suplente del suplente. Más aún teniendo un déficit inmenso en ese sector de la cancha y estando el DT obsesionado por los extremos.



Qué habrá pasado con Aguirre?pic.twitter.com/MiY8KADCni — SX (@SANGREXENEIZE) February 24, 2025

¿Es Lucas Janson más que Brian Aguirre?

Lucas Janson se convirtió en un meme para el hincha de Boca. En redes sociales, los hinchas pasaron de la bronca al humor con el delantero ex Vélez Sarsfield, al punto de que lo bautizaron 'el pibe Janson' cuando de 'pibe' no tiene nada ya que cumplirá 31 años en agosto de 2025.

De todos modos, los fanáticos xeneizes se hicieron oír en la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata cuando la voz del estadio nombró al hombre con pasado en Tigre.

Embed SILBIDOS PARA MARTEGANI, JANSON Y... ¿GAGO? Atención al aplausometro en La Bombonera vs. Aldosivi.



#DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/twVn4eMeYH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

El repudio para Janson también se hizo escuchar cuando salió reemplazado por Kevin Zenón.

Embed SILBIDOS DE TODA LA BOMBONERA PARA JANSON.pic.twitter.com/uuvuq7HbJd — El Enganche (@EngancheDiez) February 23, 2025

Sin embargo, Fernando Gago, ofreció una explicación de por qué juega el 'pibe':

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1893476134676779218&partner=&hide_thread=false FERNANDO GAGO sobre POR QUÉ JUEGA JANSON:



"Nos da mucho en los entrenamientos, son MUY BUENOS".



¿Qué piensan?pic.twitter.com/2Q2VJOto12 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 23, 2025

En la cancha Janson no aparece. No por descreer la palabra de Gago, pero en Boca jamás aportó nada el nacido en Olavarría. Llama la atención las oportunidades que le dieron al ex Vélez y Tigre en contraste de las que tuvo Brian Aguirre.

Seguí leyendo en Golazo24

Así quedó el ojo de Alexis Mac Allister, clave para el Liverpool que acaricia el título

Pipo Gorosito juega su carta: la estrategia para ganarle a Boca en La Bombonera

Neymar y 17 segundos increíbles: abucheo, gol olímpico y festejo provocador

Darío Benedetto chicaneó a Diego Martínez tras el Olimpia vs Cerro Porteño

Marcelo Gallardo escuchó a los hinchas de River y les cumplió su deseo