Un Boca sin ideas apenas vence a Aldosivi

Boca no aprende, Alianza Lima lo dejó vivo en Copa Libertadores, le hizo precio y no lo goleó, y en vez de aprovechar las oportunidades vuelve a caer en la misma. Hoy apenas le ganó 2 a 1 Aldosivi, el peor equipo del torneo que apenas sumó 1 punto en 7 partidos, y no se le cae una idea, jugando así su estadía en la competición internacional será corta.