Pipo Gorosito juega su carta: la estrategia para ganarle a Boca en La Bombonera

El Xeneize debe remontar el 0-1 en la ida ante Alianza Lima

Para algunos, Gorosito pecará de quejarse de más. Seguramente el propio Gorosito lo sepa, pero ese no es el punto. El punto es preparar el terreno para encarar un duelo de estas características ante un rival de esta envergadura. Un duelo con una gran carga emocional.

Gorosito vs. Boca #1: contra el arbitraje

Por eso, ya en la conferencia post partido decidió que iba a hablar del arbitraje. De las decisiones del colegiado, el uruguayo Esteban Ostojich. Eso sí, solo de algunas, porque se detuvo en algunas que perjudicaron a Alianza Lima, pero eligió suprimir otras que perjudicaron al Xeneize. Dijo:

Me llamó mucho la atención lo del referí. Muchísimo. Y ese es un miedo grande que tengo en la ancha de Boca Me llamó mucho la atención lo del referí. Muchísimo. Y ese es un miedo grande que tengo en la ancha de Boca

"Me da miedo allá. Mucho miedo", añadió. "Si nos pasó esto acá, imaginate allá", apuntó.

Fue curiosa la declaración de Gorosito porque el arbitraje no fue particularmente malo. Aun así, se quejó por el árbitro designado para el cotejo de vuelta, el chileno Piero Maza:

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos".

Gorosito vs. Boca #2: contra La Bombonera

Gorosito fue más allá, decidido a avanzar en el terreno de lo dialógico, como si desde allí pudiese empezar a ganar el partido. El DT se cargó nada menos que a La Bombonera, sede del encuentro de vuelta:

Lo de la cancha de Boca es todo viri viri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera Lo de la cancha de Boca es todo viri viri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera

Gorosito y sus jugadores vs. Boca #3: contra el marketing

El duelo emocional que el entrenador comenzó a jugar, evidentemente también generó impacto en sus dirigidos. Erik Noriega, defensor de Alianza Lima, aseguró al canal peruano L1 Max:

Sabemos que tal vez a la Conmebol por marketing le conviene que esté Boca Sabemos que tal vez a la Conmebol por marketing le conviene que esté Boca

Luego agregó: "Como dijo Gorosito, hay un cierto temor por lo que pueda pasar con el tema del arbitraje y esas cosas, pero creo que si nosotros salimos desde el principio a hacer las cosas bien, somos inteligentes para jugar ese partido que no va a ser un partido como cualquiera".

"Es una final para nosotros pero para Boca también. Porque ellos ya saben cómo somos nosotros, somos un equipo con bastante actitud, con bastante garra, muy unidos", añadió.

Yllana bancó a Gorosito: "Entiende todo"

Hay alguien que tiene muy clara la estrategia de Pipo para ir a enfrentar a Boca en su casa. Es Andrés Yllana, el técnico de Aldosivi, que hace unos días señaló:

Pipo es un crack, está preparando el escenario que le conviene y entiende todo en lo emocional para sus jugadores, autoridades... Leyó todo rápidamente, es muy inteligente Pipo es un crack, está preparando el escenario que le conviene y entiende todo en lo emocional para sus jugadores, autoridades... Leyó todo rápidamente, es muy inteligente

