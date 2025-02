Donald Trump respalda a Elon Musk que prepara lunes caótico en el gobierno federal

De hecho, los republicanos apoyaron ampliamente los esfuerzos de DOGE, según entrevistas con media docena de gobernadores republicanos. El viernes, en la Casa Blanca, Trump y sus asesores pidieron a los gobernadores presentes que plantearan cualquier problema con los recortes de DOGE, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. Unas horas más tarde, fuera de los salones de baile en las entrañas del Grand Hyatt, los gobernadores republicanos restaron importancia a cualquier problema transmitido a sus estados.

“Algunos de los impactos negativos se han exagerado enormemente”, dijo el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster. “Las cosas se calmarán, mejorarán. Pero en algún momento tendremos que reducir esa burocracia porque nos está estrangulando. Está estrangulando la prosperidad”.

La deferencia de los gobernadores republicanos hacia DOGE se produce en medio de señales de que el apoyo público a la estrategia de recortes y cierres de la Administración Trump -y a los hombres detrás de ella- se está desvaneciendo. 2 encuestas publicadas la semana pasada muestran que la mayoría de los estadounidenses ahora tienen opiniones desfavorables de Musk. Y los republicanos del Congreso están empezando a enfrentar reacciones negativas en casa: los miembros de la Cámara de Representantes en distritos que apoyaron a Trump fueron confrontados en reuniones municipales la semana pasada por la estrategia de DOGE de desmantelar las agencias federales y despedir a empleados en masa.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Politico esta semana que la administración está desacelerando el ritmo de sus despidos generalizados en algunas agencias , un reconocimiento de que la Administración Trump es consciente de las consecuencias, incluso mientras continúa con el despido de miles de empleados civiles en el Pentágono y la destrucción del IRS y otras agencias. Trump, también, parece no inmutarse, escribiendo en una publicación de Truth Social del sábado (en mayúsculas) que si bien Musk está haciendo un "gran trabajo", quiere "verlo volverse más agresivo".

Pero los gobernadores republicanos se mantienen en gran medida firmes detrás de Trump y Musk, incluso cuando reconocen que el lanzamiento de DOGE ha sido complicado.

“Estas cosas siempre son difíciles”, dijo Cox. “Siempre supimos que habría algunos baches en el camino, pero nada que no pudiéramos superar”. (...").

trump super bowl.webp Donald Trump, el gran respaldo de Elon Musk.

Elon Musk

Cientos de miles de empleados federales recibieron poco más de 48 horas para explicar qué hicieron durante la última semana, lo que generó confusión en agencias clave mientras Elon Musk amplía su campaña para reducir el tamaño del gobierno federal.

Musk escribió en X:

“De acuerdo con las instrucciones del presidente @realDonaldTrump, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico en el que se les solicitará que expliquen qué hicieron la semana pasada. Si no responden, se considerarán como una renuncia”.

Poco después, los empleados federales, incluidos algunos jueces, personal judicial y funcionarios de prisiones federales, recibieron un correo electrónico de 3 líneas con esta instrucción: “Responda a este correo electrónico con aproximadamente 5 puntos sobre lo que logró la semana pasada y envíe una copia a su gerente”.

La fecha límite para responder fue establecida el lunes 24/02 a las 11:59 p.m., aunque el correo electrónico no incluía la amenaza de Musk en las redes sociales sobre aquellos que no respondieran.

La última directiva inusual del equipo de Musk inyecta una nueva sensación de caos en varias agencias asediadas, incluido el Servicio Meteorológico Nacional, el Departamento de Estado y el sistema judicial federal, mientras altos funcionarios trabajaban para verificar la autenticidad del mensaje y, en algunos casos, instruyeron a sus empleados a no responder.

Algunas agencias pronto dijeron a sus empleados que no tenían que cumplirlo.

“El Departamento de Estado responderá en nombre del Departamento. Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de la cadena de mando de su Departamento”, según un correo electrónico de Tibor Nagy, subsecretario interino de Gestión, al que tuvo acceso The Associated Press.

Hasta el momento no hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o cesantías, pero The Associated Press ha contabilizado a cientos de miles de trabajadores afectados. Muchos trabajan fuera de Washington DC. Los recortes incluyen a miles de empleados en los Departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Salud y Servicios Humanos, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Parques Nacionales, entre otros.

Los líderes sindicales condenaron rápidamente el ultimátum y amenazaron con emprender acciones legales.

Corte Suprema de Justicia de USA Corte Suprema de Justicia de USA: los recortes de Elon Musk tienen rumbo previsible.

La negativa

Steve Peoples, Eric Tucker y Amanda Seitz para AP:

"Agencias clave, incluido el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono, han ordenado a sus empleados no cumplir con la última exigencia del jefe de reducción de costos Elon Musk de que los trabajadores federales expliquen lo que lograron la semana pasada, o se arriesgarán a perder su trabajo. (...)

En un mensaje enviado el domingo por la mañana por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., se instruyó a sus aproximadamente 80.000 empleados a cumplir con la normativa. Eso fue poco después de que el asesor general interino, Sean Keveney, hubiera ordenado a algunos que no lo hicieran.

“Seré sincero con ustedes. Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada para impulsar las prioridades de la Administración, me sentí personalmente insultado al recibir el correo electrónico que figura a continuación”, escribió Keveney en un correo electrónico obtenido por The Associated Press en el que reconocía una amplia sensación de “incertidumbre y estrés” dentro de la agencia. (...)

El senador John Curtis, republicano por Utah, se encontraba entre los miembros del propio partido de Trump que tenían inquietudes. Utah tiene 33.000 empleados federales.

“Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, le diría que por favor ponga una dosis de compasión en esto”, dijo Curtis. “Estas son personas reales. Estas son vidas reales. Estas son hipotecas... Es una narrativa falsa decir que tenemos que hacer recortes y que hay que ser cruel para hacerlo también”.

(...) Trump se burló de los trabajadores afectados en un meme que publicó el domingo en su red social Truth Social. La publicación presentaba a un personaje de dibujos animados escribiendo una lista de logros de la semana anterior, comenzando con: “Lloré por Trump”, “Lloré por Elon”, “Fui a la oficina por una vez” y “Leí algunos correos electrónicos”.

El recién confirmado director del FBI, Kash Patel, un franco aliado de Trump, ordenó a los empleados de la agencia que ignoren la solicitud de Musk, al menos por ahora.

“El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión y llevará a cabo las revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI”, escribió Patel en un correo electrónico confirmado por la AP. “Cuando se requiera más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, suspendan cualquier respuesta”.

Ed Martin, el fiscal interino de USA para el Distrito de Columbia, envió el domingo un mensaje a su personal. Martin señaló que debía responderse a la orden de Musk.

