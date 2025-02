Generación Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1890606683291779195&partner=&hide_thread=false Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Esta última figura cobra relevancia en virtud de las denuncias públicas sobre presuntos pedidos de dinero para generar contactos con el Presidente. También trascendieron chats adjudicados a Davis en los que aseguraba tener control sobre Milei a través de pagos que le hizo a su hermana, Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia autorizó varios ingresos del titular de Kelsier Ventures a la Casa Rosada. Davis desmintió haber realizado tales pagos. Por ahora, Taiano no incluyó a la hermanísima en la causa. Tampoco al vocero Manuel Adorni, quien en las primeras horas del escándalo fue señalado como armador de los encuentros de Milei con Hayden y Peh. Adorni iba a ser orador destacado en el próximo Tech Forum. El portavoz lo tilda de falso, pero así estaba anunciado en la página web del evento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxifirtman/status/1892638099122884991&partner=&hide_thread=false LA PRUEBA



Te dejo este link donde podés ver la web de TechForum de hace unos días donde se puede comprobar que figurás como speaker junto a Julian Peh de KIP Protocol y el strategic partner era Kelsier, la empresa del chanta de Hayden Davis https://t.co/V7Kq8nn57i pic.twitter.com/boQz9T2HKO — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) February 20, 2025

En la ya célebre entrevista que Milei se hizo hacer por Jonatan Viale en TN afirmó que no había cometido ningún delito y que lo que él llama “difusión” de $LIBRA respondió a su “entusiasmo” por los emprendimientos tecnológicos, lo que a la postre resultó “un cachetazo por querer ayudar a los argentinos”. El Presidente también evitó responsabilizar a Davis, Peh y Novelli por lo sucedido, a pesar de que horas antes desde Casa Rosada hicieron circular que el mandatario se iba a mostrar como el verdadero estafado del caso. No ocurrió. De hecho, Milei estuvo más cerca de culpar a los perjudicados, que calculó en unos 5 mil radicados en su mayoría en USA y China, de los que dijo que como “operadores de volatilidad” tendrían que haber estado al tanto del riesgo de lo que terminó comparando con “un casino” o, peor aún, una “ruleta rusa”, conceptos que no se vislumbraban en el fervoroso tuit del Día de San Valentín.

Que Milei sea una víctima naif de su fanatismo tecnológico podría tener sustento si se tiene en cuenta que la sugerencia de invertir de $LIBRA se hizo a plena luz del día y a través de su única cuenta de X. “Es obvio que si un Presidente quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados", dijo a modo de defensa Francisco Oneto, uno de los abogados que rodean al Presidente, quien sostiene la tesis de la ausencia de intencionalidad para un ilícito. Pero son muchos más los elementos que apuntan a la participación del Presidente en una maniobra coordinada. En primer término, Milei le dijo a Viale que ya desde octubre de 2024 tenía conocimiento del emprendimiento, cuando Davis le “propuso” en el marco del Tech Forum “armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores”. Esto contradice lo afirmado por el mandatario en el tuit en el que sostuvo que no estaba “interiorizado” del proyecto. También afirmó que “difundió” el token una vez que ya era de conocimiento público, pero no hay registro de tal cosa antes de que Milei tuiteara sobre él, lo que ocurrió minutos después de su puesta en circulación. Llama la atención, por otro lado, que se trate de un tuit original de Milei y no un reposteo o la cita de otro. Este fue escrito por el Presidente, que incluyó el contrato, es decir, el código de acceso a la inversión, y la dirección web del proyecto ‘Viva la libertad’, que también se habría creado apenas antes del lanzamiento de $LIBRA. Sin el tuit de Milei, no habría habido estafa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LucaRomero/status/1891845028588253408&partner=&hide_thread=false Esta parte es realmente insólita:



Milei primero: “Ah, apareció!, vamos! porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto!”



Milei 10 segundos después: “Si vos vas al casino, y perdés todo, ¿qué respuesta?, si fuiste al casino” pic.twitter.com/z2jWJShTut — Lucas Romero (@LucaRomero) February 18, 2025

El momento de la “difusión” también despierta sospechas. Ocurrió alrededor de las 19:00 del viernes 14/02, después del cierre de los mercados y en la víspera de un feriado en USA, por lo que las operaciones se verían acotadas sólo a la plaza local y así también un eventual impacto negativo. Otro elemento son los antecedentes de vinculación de Milei con anteriores denuncias de estafas cripto, como el caso de CoinX y Vulcano, de Novelli.

Luego resultan fundamentales las declaraciones que Hayden Davis hizo a través de distintos medios. Su primera aparición fue en un video en el que se presentó como “asesor” de Milei y luego aseguró en comunicado que tenía acordado mediante intermediarios el apoyo presidencial a $LIBRA en el tiempo, pacto que se rompió cuando Milei borró el tuit inicial y puso sospechas sobre el proyecto. En otras apariciones Davis dijo que era “custodio” de las ganancias, unos US$100 millones, que eran “de la Argentina y del equipo de Milei”, por lo que esperaba instrucciones sobre qué hacer con el dinero. Las ganancias en poder de Davis ascenderían a unos US$300 millones que se detectaron a través de billeteras virtuales asociadas a Kelsier Venture.

Davis también contó que lo que se había acordado con “el equipo de Milei” era una promoción en “3 pasos” que constaban del tuit del 14/02, otro con un video del Presidente y de una campaña de los influencers vinculados al Gobierno. Por otro lado, Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación el contenido de un borrador de un “acuerdo de asociación” entre Kelsier Group y Davis Group Co., y Milei, al que asesoraría Sergio Morales. En ese borrador, consigna, Davis, Novelli, Terrones Godoy y Morales delinearon que Kelsier Ventures sellaría una “asociación indirecta con el Gobierno de Argentina, que apoyará la estructuración de todos los acuerdos con exclusividad, agilizando procesos y actuando como un socio comprometido y activo” en lo referido a “blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas”.

davis-milei.jpg Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.

Según ese documento, Kelsier se comprometía a pagar US$300.000, seguido de US$250.000 por mes durante los siguientes seis meses, con fecha de inicio ese mismo día, 20/11 de 2024. Y, de lograr contratos que beneficiaran a la Argentina por US$10 millones más para el 30/04 de 2025, ese acuerdo podría extenderse por 2 años y medio, “vinculado a la reelección o re-nombramiento de Milei”. A simple vista parece un acuerdo comercial de bajísima viabilidad por tratarse de un contrato con el Estado, porque a pesar de que Milei considere lo contrario, su cargo de Presidente es inescindible de su condición de persona. Insólitamente, el primer argumento jurídico en su defensa fue que el mandatario no difundió $LIBRA en calidad de tal, sino de ciudadano o de influencer, haciendo uso de su libertad de expresión. Pero incluso la abogada de Davis en la Argentina, Yanina Nicoletti, apunta a las responsabilidades del Estado y presenta a su defendido no como uno de los perpetradores de la estafa sino como un damnificado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/YaninaNicoletti/status/1893145645680079099&partner=&hide_thread=false Al día de la fecha, no observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos en las leyes para; investigar, detectar y reprimir, con eficacia, a los verdaderos responsables del hecho que adquirieron notable relevancia pública, habiéndose inclusive,… — Yanina Nicoletti (@YaninaNicoletti) February 22, 2025

Por último, Milei también habría desoído advertencias de los espacialistas en criptomonedas locales cuando Davis entró en escena con una de sus visitas a la Casa Rosada. Apuntaban al bajo o nulo reconocimiento del CEO de Kelsier en el sector. Hasta el mismo Cositorto dijo desde la carcel que al Presidente le faltó asesoramiento para no cometer ese error.

Antes de que comience la pesquisa judicial quedaron desactivadas por el momento las iniciativas políticas. El pedido de juicio político que esgrimió el kirchnerismo parece no tener otro impacto que el de fuego de artificio, mientras que la conformación de una comisión investigadora del Senado fue bloqueada gracias a los oficios de la Casa Rosada sobre los gobernadores radicales, lo que logró partir el bloque. Faltó sólo un voto para sumar los 2 tercios necesarios para aprobar el proyecto. Fue crucial la defección del presidente del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, quien votó en contra de formar la comisión a pesar de que su firma estaba en el texto que se trató en el recinto. Los radicales admitieron que sus gobernadores fueron presionados pero no explican por qué se sometieron a la voluntad de la Casa Rosada.

Milei pudo celebrar ese éxito. El criptogate tampoco entorpeció la sanción de la suspensión de las PASO, ni generó un mayor impacto en los mercados, ni en la imagen presidencial, según los sondeos que se hicieron en caliente en los últimos días. A la espera de cómo avance la causa judicial -hay suspicacias porque el hijo del fiscal Taiano es funcionario dependiente de la jefatura de Gabinete- Milei encuentra respaldo en Donald Trump, quien lo volvió a recibir en el marco de la CPAC, la cumbre conservadora que se celebró en Maryland y donde el argentino apareció motosierra en mano como alegrante del magnate Elon Musk. “Estoy orgulloso de ti”, le dijo el presidente de USA, lo que ayudará a recomponer la moral libertaria en medio de una tormenta cuyo final aún no está a la vista.

