Luis Petri sin Defensa: Crónica de un final anunciado

El calamitoso estado operativo de las fuerzas que heredó en modo alguno es achacable a su gestión ni a la anterior ni la anterior a esta última. La degradación de las capacidades militares comenzó a gestarse desde el primer día de la recuperada democracia y se debe no solo a estrecheces presupuestarias si no a una perversa creencia que abonaba la teoría de que el ahogamiento operacional evitaría futuros golpes de Estado o planteos militares.

alfonsin.jpg Raúl Alfonsín iniciando la democrática destrucción de las FF.AA.

Con buen tino -aunque sin reconocerlo oficialmente- Petri aprovechó la mayoría de las gestiones realizadas por sus antecesores Jorge Taiana y Agustín Rossi, avanzando con los planes de repotenciación del Tanque Argentino Mediano (iniciados por el ex jefe del Ejército, Teniente General César Milani) otras compras y adquisiciones menores también en curso antes de su llegada y… la frutilla del postre, los siempre deseados F16 para la Fuerza Aérea Argentina sobre los que se trabaja desde el gobierno de Carlos Saúl Menem.

No hay dinero

Con “buenas intenciones” pero sin concreciones por el momento, Petri también transitó por los mismos astilleros que Jorge Taiana en busca de financiamiento para adquirir al menos un par de submarinos.

Mientras tanto, siempre con la prudencia que los caracteriza, los distintos jefes de fuerza acercaron al mendocino algunos de los problemas acuciantes del mundo militar más allá del material.

Sin lugar a duda, la primera gran decepción de la comunidad uniformada estuvo dada por la suspensión del plan de equiparación salarial del personal militar con sus equivalentes de las fuerzas de seguridad federales. “Cuando el país mejore vemos, por ahora no hay plata".

petri.jpg Luis Petri.

Militares Policías

Si por algo la familia militar voto masivamente a la dupla Milei / Villarruel fue por la reiterada promesa de la hoy Vicepresidente libertaria de no permitir en ninguna circunstancia que las FFAA fueran empeñadas en tareas ajenas a la defensa nacional ante una agresión de una fuerza militar regular extranjera.

Bueno es recordar una vez más que Petri no ganó las elecciones; por el contrario, junto a la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, él no llegó al balotaje.

Decenas de reuniones ministeriales con los altos mandos, luego de estos últimos con mandos intermedios y de ellos con los mandos bajos y tropa no fueron suficientes para que el ministro entendiera que en modo alguno un cabo, sargento, teniente o capitán arriesgarían sino su vida su libertad futura por hacer algo que el consenso democrático les ha vedado.

En concordancia con la frase que reza “no es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo”, el desconocimiento ministerial del sentir militar lo llevó a embarcarse en la redacción de una ficción jurídica sin posibilidad de éxito legislativo pretendiendo operar en el mientras tanto con un decreto reglamentario de la ley en vigencia que resulta inaceptable para el más bisoño recluta.

Curarse en salud

Unificadas que fueron las obras sociales de cada fuerza en la voluminosa IOSFA -durante la gestión de Nilda Garré- lo que parecía ser una solución integral a distintas falencias del sistema de salud militar, termino siendo un monstruo de varias cabezas (se agrega la PNA al mismo) casi ingobernable.

Petri recibió una obra social con problemas y a fuerza de pura incompetencia y manejos poco claros la ha transformado en 1 año de gestión en una entidad al borde de la extinción.

Aquel que dijo que venía a poner en valor a los militares, vació de poder el control militar de la obra social. La designación del contador mendocino y amigo personal del ministro, Oscar Sagás (paradójicamente muy poco sagaz para cumplir su tarea), solo sirvió para poblar al IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) de militantes mendocinos, generar gastos innecesarios e invariablemente hacer oídos sordos a los reclamos y sugerencias de los foros de oficiales retirados y a los círculos de suboficiales en idéntica situación de revista.

Resultado, atención paupérrima, servicios que funcionan solo por la fuerza de voluntad del personal sanitario civil y militar, instalaciones y equipamiento obsoleto y una astronómica deuda de casi $ 100.000 millones. Con dificultades para justificar al menos la mitad de ese dinero.

Como toda solución, Petri ordenó al IAF -Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, entidad dedicada al pago de las pensiones y retiros militares- a efectuar un préstamo de $40.000 millones al IOSFA lo que supone quitar plata de un bolsillo militar para cubrir un rojo infringido a otro bolsillo de los uniformados.

oscar sagas luis petri.jpg Oscar Sagás y Luis Petri.

Sin libertad, ni sustento ni asistencia

Hace pocos días con una velocidad no demostrada por la gestión en otros aspectos Luis Petri dio de baja a 23 oficiales superiores condenados por su actuación durante la lucha contra el terrorismo. En lo formal podría decirse que el ministro cumplió con una manda judicial. No obstante, frente al ojo militar el ministro clavó un puñal por la espalda a quienes juró devolverles su honor.

No solo no lo hizo, sino que como daño colateral a la pérdida del estado militar, los afectados por la medida pierden además de su grado, su haber de retiro (algo que no pasa con los condenados civiles jubilados) y su derecho a tener asistencia sanitaria dentro del sistema militar.

Si bien las esposas de los condenados pasan a percibir una pensión equivalente a la que percibe una viuda, los militares sin esposa quedan literalmente en condición de indigencia, la que en este caso deviene en una condena adicional a la de la pérdida de la libertad.

f16.jpg F16, de Dinamarca a la Argentina. FOTO: (X/REDES@luispetri)/NA.

Frutilla del postre, detonante y caída

Hace algunos meses en medio de extrañas circunstancias el Brigadier General, Fernando Mengo, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea fue eyectado del cargo acusado de 2 gravísimas faltas:

Usar un avión de la fuerza para realizar al menos 32 viajes a la base aérea de Paraná para visitar a su novia también miembro de la fuerza.

Tal vez más grave: haber ejercido supuesto acoso laboral y sexual con una o más subordinadas.

Sin ceremonia, sin formación, sin arriado de gallardete de mando, a los apurones y a escondida,s Mengo marchó a cuarteles de invierno.

mengo.jpg Fernando Luis Mengo.

El correr del tiempo sacaría a relucir -según reconocen fuentes de la aeronáutica militar a este medio- diferencias en el relato de los hechos en boca del ministro y la realidad para nada despreciables.

“Si, el brigadier iba muy seguido a Paraná donde reside su pareja, pero usaba siempre vuelos que igualmente iban a Paraná. Es decir que dejando de lado el costo de combustible adicional gastado por su peso a bordo, sus viajes no originaron un gasto extraordinario a la fuerza. Además, era el jefe de la FAA y no iba a un club aéreo privado sino a una base militar”, sostiene un oficial superior de su entorno que aún permanece en actividad.

Un abogado de la fuerza en tanto afirma, “Jamás se recibió en la fuerza denuncia alguna por parte de personal femenino denunciando alguna actitud impropia del Sr. Brigadier. Tampoco se ordenó la conformación de un consejo de guerra que era lo que hubiera correspondido".

Hace pocos días desde el propio entorno del actual jefe del EMCO (Estado Mayor Conjunto), Brigadier General Xavier Isaac, se filtró la noticia de que el alto jefe (el más alto de todos), se trasladó en un avión de la FAA a Mar del Plata haciendo uso durante 4 días de una residencia oficial sin abonar por ninguno de los servicios utilizados. Le consta a este cronista que las autoridades del Ministerio de Defensa estaban al tanto del tema y nadie pareció sonrojarse simplemente porque es algo usualmente aceptado.

“(Toto) Caputo es el ministro más importante de Milei y no tiene quinta oficial, Petri sí y todos sus antecesores también, este ministerio es así”, dicen en la Secretaria de Asuntos Militares.

f16.jpg F16: Al final, un problema militar.

¿Y entonces que pasó con el brigadier Mengo?

Explican en la Dirección de Material de la aviación:

El jefe hacia varios días que estaba nervioso, algo lo inquietaba. Repasaba una y otra vez distintas carpetas relacionadas con la compra de los F16, todo lo relativo a la provisión del armamento y -en especial- los pliegos de condiciones para las multimillonarias obras civiles que se adjudicarían por contratación directa por revestir el carácter de “secreto militar” con lo cual quedan exentas de toda exigencia y contralor ajeno a la FAA. El jefe hacia varios días que estaba nervioso, algo lo inquietaba. Repasaba una y otra vez distintas carpetas relacionadas con la compra de los F16, todo lo relativo a la provisión del armamento y -en especial- los pliegos de condiciones para las multimillonarias obras civiles que se adjudicarían por contratación directa por revestir el carácter de “secreto militar” con lo cual quedan exentas de toda exigencia y contralor ajeno a la FAA.

Cuando Mengo tuvo en claro que los sobreprecios eran escandalosos y siempre al decir de sus camaradas de armas, se dirigió carpeta en mano a la oficina de su superior inmediato, el Brigadier Isaac quien lo escuchó con atención.

A los pocos días Mengo paso a la historia. No como héroe sino como villano.

Nunca nadie pudo explicar desde el Ministerio de Defensa porqué una obra civil consistente en reparar y ampliar pistas de aterrizaje, construir hangares y edificios para albergar simuladores de vuelo, construir instalaciones sanitarias, un comedor y alojamientos, debe ser contratado bajo la fórmula de secreto militar.

Militar especializado en contrataciones y licitaciones:

Los satélites militares detectan el movimiento de cualquier cosa que se eleve a más de 3 centímetros del piso con precisión HD. Es razonable que el equipamiento de radares y sensores de cada aeronave se deba preservar, pero cualquier potencia extranjera ve en tiempo real donde están ubicadas las bases militares de otros países, ¿sabrá Petri que existe el Google Earth? Sentencia un militar especializado en contrataciones y licitaciones. Los satélites militares detectan el movimiento de cualquier cosa que se eleve a más de 3 centímetros del piso con precisión HD. Es razonable que el equipamiento de radares y sensores de cada aeronave se deba preservar, pero cualquier potencia extranjera ve en tiempo real donde están ubicadas las bases militares de otros países, ¿sabrá Petri que existe el Google Earth? Sentencia un militar especializado en contrataciones y licitaciones.

Lo que comenzó como un corrillo de pasillo es por estas horas comentario obligado en casinos militares a lo largo y ancho del país, y todo se potenció a partir de la denuncia pública que la pareja ministerial y periodista Cristina Pérez lanzó, sin pestañear, desde la pantalla del canal de noticias LN+:

3 fuentes me confirman que existe un entorno de corrupción alrededor del Presidente. 3 fuentes me confirman que existe un entorno de corrupción alrededor del Presidente.

petri-cristina-perez-guardi.jpg Luis Petri y Cristina Pérez en ceremonia militar. Foto: Ministerio de Defensa

Lo que primero se interpretó como una infidencia irresponsable fruto de un posible problema de pareja, pronto se transformó en la certeza de un pedido proveniente desde el mismísimo despacho ministerial, tal vez para tener algún arma de negociación con el “triángulo de acero” ante lo que ya se percibe como una inminente salida solo demorada por el Criptogate.

“Petri hace rato que está en la mira de Santiago Caputo”, dicen en su entorno.

El lunes 24/02, Petri tendrá una prueba de fuego que definirá su suerte.

Con bombos y platillos, el ministro anunció a propios y extraños que llegaría a la Brigada Aérea de Tandil escoltando al Presidente Javier Milei quien junto a las máximas autoridades militares y civiles del área tomaría contacto por primera vez con “aparato 25”, nombre que recibe el único F16 que por ahora llegó al país y que no tiene asignadas tareas operativas sino las de servir como avión de entrenamiento para pilotos y mecánicos.

En ceremonial de Presidencia por ahora desconocen tal actividad. Los 2 WhatsApp que Defensa envió a los celulares de Karina y Javier durante esta jornada no han recibido respuesta.

luis-juez.jpg Genuflexo Luis Juez: Tras los pasos de Oscar Aguad.

Petri duda por estas horas entre preparar su uniforme de piloto que no vuela ni combate o preparar las valijas para regresar a la tierra del buen vino.

Un senador nacional cordobés, en tanto, espera que el Presidente cumpla cierta promesa para mudarse desde el Poder Legislativo al Ejecutivo.

1 general y 2 almirantes ya saben que deberán mudarse de oficina tal vez durante la próxima semana; 1 brigadier asimismo se apresta a devolverle a la Fuerza Aérea la vivienda que ocupa en la actualidad.

