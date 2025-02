Cuáles son los síntomas del autismo en adultos, a medida que más gente se preocupa por saber si lo padece

Según la OMS, estos trastornos se caracterizan "por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación".

"Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones", agrega el organismo.

En un artículo de la Associated Press (AP) detallan que, los signos comunes del autismo incluyen problemas con la comunicación social y una fijación en ciertas rutinas o temas.

Para tener una idea, Natasha Nelson, una empresaria de 35 años de Stone Mountain, Georgia, compartió su caso con AP. Ella fue diagnosticada con autismo luego de que su hija menor recibiera el mismo diagnóstico.

Nelson cuenta su fijación: “La gente se ha convertido en mi interés especial ahora”.

También revela que no sabía, por ejemplo, por qué las personas que se conocían por primera vez preferían entablar conversaciones triviales en lugar de conversaciones profundas, o por qué a la gente le gustaba tender la cama.

¿Cómo saber si un adulto sufre de autismo?

Asimismo, hay que tener en cuenta que algunos de los rasgos de las personas con autismo son comunes en los que no padecen este trastorno, como disfrutar de las rutinas.

Sin embargo, el Dr. Arthur Westover, un psiquiatra que se especializa en autismo en el Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, le dijo a la AP que, para cumplir con la definición diagnóstica de autismo, los síntomas deben causar un deterioro significativo.

“Somos seres humanos en general. Nos gustan las rutinas... el simple hecho de tener un poco de placer y sentirnos mejor con las rutinas no significa que seamos autistas”, dijo Westover. “Es algo un poco más profundo que eso”.

Por ejemplo, Russell Lehmann, de 34 años, orador motivacional, quien fue diagnosticado con autismo, cuenta a la AP que sus rutinas le parecen cómodas y estresantes al mismo tiempo.

Comer la misma comida le brinda comodidad, dijo, pero si se salta ir al gimnasio se siente abrumado y con sentimientos de depresión y fracaso, reseñan.

“Es como si no hubiera gimnasio, no hubiera día”, dijo. “... Mi rutina es una carga existencial increíble, porque cada noche me voy a la cama sabiendo que tengo que hacer una rutina que no me gusta simplemente para funcionar”.

Cada vez más adultos quieren saber si tienen autismo

Conocer los síntomas del autismo en adultos no es dato menor, tomando en cuenta que cada vez más personas se interesan en saber si padecen el trastorno, a menudo, luego de que sus hijos reciben el diagnóstico.

La AP hace referencia a un estudio (2024), publicado en JAMA Network Open, que mostró un "aumento del 452 % en los diagnósticos de autismo entre adultos de 26 a 34 años entre 2011 y 2022".

No obstante, hay un problema. La AP señala que obtener un diagnóstico de autismo en la adultez puede ser "costoso y difícil", producto de la "escasez de profesionales médicos capacitados para trabajar específicamente con adultos".

De cualquier manera, si le interesa saber si tiene autismo, recomiendan consultar con un médico de atención primaria para ser derivado al psiquiatra.

Whitney Ence, psicóloga de la Universidad de California en San Francisco que trabaja con adultos autistas, recomendó preguntarse: “¿Qué me lleva a pensar que necesito un diagnóstico profesional? ¿Necesito acceso a servicios? ¿Hay servicios que no tengo disponibles?”.

¿Cómo es un adulto con autismo?

Finalmente, aquí hay algunos ejemplos de comportamientos que se pueden notar en las personas con autismo, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH)

Hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente

Tener dificultad para seguir las conversaciones

Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo

Tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona

Repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales, como repetir palabras o frases

Mostrar un interés intenso y duradero en temas específicos, como números, detalles o datos

Molestarse por cambios pequeños en una rutina y tener dificultad con las transiciones

Tener dificultad para dormir y ser irritables

Ser capaces de aprender detalladamente cosas

Recordar la información por largos períodos de tiempo

Tener una gran memoria visual y auditiva

