Ucrania dice que Rusia debe retirarse de su territorio y quiere garantías de seguridad de Occidente. La Administración Trump dice que Ucrania tiene objetivos poco realistas e "ilusorios".

Reuters no pudo establecer si la idea de utilizar los fondos congelados fue discutida entre Rusia y sus homólogos estadounidenses en la reunión saudí.

El G7 declaró en 2023 que los fondos soberanos rusos permanecerían congelados hasta que Rusia pague por los daños que causó en Ucrania. Trump ha dicho que le gustaría que Rusia regresara al G7, un grupo de naciones ricas, que volvería aser el G8.

Los activos soberanos congelados de Rusia han sido objeto de un intenso debate en Occidente y algunos proponen que se entreguen a Ucrania mediante un complejo "préstamo de repatriación".

Una fuente con conocimiento de las discusiones en Moscú dijo que Rusia podría aceptar que hasta 66% de las reservas se destinen a la restauración de Ucrania bajo un acuerdo de paz, siempre que haya garantías de rendición de cuentas.

El resto podría ir a los territorios controlados por Rusia en el este de Ucrania, que Rusia ahora considera parte de Rusia, dijo la fuente.

Otra fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que Moscú estaría de acuerdo en utilizar el dinero para reconstruir Ucrania, pero que era demasiado pronto para decir cuál sería el posible reparto. Dos fuentes subrayaron que era importante discutir qué empresas obtendrían los contratos futuros para la reconstrucción.

Una fuente diferente, cercana al Kremlin pero no directamente involucrada en las discusiones, dijo que Rusia exigiría el levantamiento de la congelación de los activos como parte de un alivio gradual de las sanciones.

Varios funcionarios occidentales, especialmente del gobierno alemán y del Banco Central Europeo, se han mostrado reacios a confiscar simplemente las reservas soberanas, advirtiendo que tal medida podría enfrentar desafíos legales y socavar el euro como moneda de reserva.

Las autoridades rusas han advertido en repetidas ocasiones que la confiscación de activos por parte del Estado va en contra de los principios del libre mercado, destruye la seguridad bancaria y erosiona la confianza en las monedas de reserva.

En represalia, Rusia ha elaborado una ley para confiscar fondos de empresas e inversores de los llamados Estados hostiles, aquellos que han impuesto sanciones. El proyecto de ley aún no ha sido votado en la cámara baja de la Duma Estatal de Rusia. (...)".

Valeri-Zaluzhny-y-Volodymyr-Zelensky.jpg Volodomyr Zelensky su rival Valeri Zaluzhny.

Activos rusos

En el momento en que se congelaron los activos, el Banco Central de Rusia dijo que tenía alrededor de US$ 207.000 millones en activos en euros, US$ 67.000 millones en activos en dólares estadounidenses, US$ 37.000 millones en activos en libras esterlinas y US$ 1.000 millones en francos suizos.

También poseía 36.000 millones de yenes japoneses, 19.000 millones de dólares canadienses, 6.000 millones de dólares australianos y 1.800 millones de dólares singapurenses.

Rusia informa que sus reservas totales de oro y divisas ascienden a US$ 627.000 millones, incluidos los fondos congelados. El valor de los activos congelados de Rusia fluctúa en función de los precios de los bonos y los movimientos de las divisas.

Las mayores tenencias de bonos del banco estaban en bonos soberanos de China, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria y Canadá. Las reservas de oro de Rusia estaban en Rusia.

A principios del año pasado , la cámara de compensación belga Euroclear Bank gestionaba alrededor de 159.000 millones de euros de activos, según informó Euroclear.

Aunque la congelación de los fondos ha enojado a Moscú, algunos de los halcones de guerra más abiertos de Rusia han reconocido previamente que Rusia podría eventualmente desprenderse de las reservas congeladas, siempre que los territorios controlados permanezcan dentro de Rusia. (...)

Los territorios de Ucrania bajo control ruso representan el 1% del producto interno bruto de Rusia, pero algunos economistas creen que su participación podría aumentar rápidamente si permanecen bajo control ruso cuando termine la guerra. Estas regiones ya proporcionan alrededor del 5% de la cosecha de cereales de Rusia. (...)"

Donald Trump

Según Bloomberg, el presidente de USA, Donald Trump, dijo a Fox News Radio que no es necesario que Volodymyr Zelensky participe en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo dijo en una entrevista con Fox News Radio.

Trump consideró que el presidente ucraniano "estuvo en reuniones" durante los últimos 3 años y no pudo poner fin al conflicto.

“Para ser honesto, no creo que su presencia en las reuniones sea muy importante. Cuando Zelensky dijo que no estaba invitado a la reunión [en Arabia Saudita]... quiero decir, no era una prioridad porque hasta ahora ha sido un mal negociador", dijo Trump.

También dijo que el anterior presidente estadounidense Joe Biden y Zelensky podrían haber evitado la guerra.

“Cada vez que digo: ‘No es culpa de Rusia’, siempre me critican por 'fake news', pero les digo que Biden dijo algo incorrecto, Zelensky dijo algo incorrecto, fueron atacados por alguien mucho más grande y mucho más fuerte. Pero Rusia podría ser fácilmente disuadida de hacerlo”, cree Trump.

Donald Trump mantiene sus críticas a Zelensky, de quien dijo que tiene un bajo índice de aprobación entre los ucranianos, lo llamó "dictador" y pidió que se celebren elecciones presidenciales en Ucrania.

ucrania-rusia-negociaciones-estambul.jpg Ucrania y Rusia en Estambul: Hubo un preacuerdo que luego destruyó Volodymr Zelensky.

¿Qué dice Zelensky?

Hanna Arhirová (periodista que vive en Kiev, desde donde escribe para la agencia AP, o sea un enfoque muy condicionado):

"A días del tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala, los ucranianos están tan sombríos y tensos como antes de que Moscú iniciara la guerra. Sólo que ahora no están preocupados sólo por su viejo enemigo.

La sorprendente nueva amenaza para Ucrania proviene de su otrora más fiel aliado, Estados Unidos, cuyo apoyo parece estar desvaneciéndose a medida que el presidente Donald Trump se hace eco de la narrativa del presidente ruso Vladimir Putin al prometer detener los combates entre los dos países.

Después de 3 años de guerra, la unidad inicial de Ucrania había comenzado a debilitarse, a medida que resurgieron viejas fricciones y disputas políticas. Pero después de las falsas afirmaciones de Trump esta semana de que Ucrania está dirigida por un "dictador" que inició la guerra con Rusia, incluso algunos de los críticos más duros del presidente Volodymyr Zelenskyy se han unido a él y los sentimientos de unidad han resurgido. (...)".

