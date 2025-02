Milei: "no me pagaron para apoyar esa moneda: quise ayudar y me comí un cachetazo"

Imagen de WhatsApp 2025-02-17 a las 21.35.08_ebd271b1.jpg Javier Milei y su particular visión del mundo cripto, en diálogo con Jonatan Viale

1-Mark Davis dice que la plata es de los argentinos y que quiere devolver US$ 100 millones. Sostiene que él solamente la custodia. Asegura que teme por su vida y que le da 48 horas a la Casa Rosada para que se expida... ¿No era una pregunta interesante saber si Davis lo estaba apretando?

2-Mauricio Novelli tenía denuncias en su contra por estafas. Un especialista en cripto de USA asegura que le pidió US$ 5 millones para una entrevista con el presidente. ¿Por qué se reunió 8 veces en Casa Rosada con altísimos funcionarios, como Karina Milei?

3-¿No le llama la atención que se hayan movido miles de millones de dólares en cuentas marginales?

4-En diálogo con el streamer Dave Portnoy, Hayden dijo que el plan para lanzar $LIBRA constaba de 3 pasos. En primer término, un tuit de Milei, que fue el que disparó el escándalo y que luego borro; un video para apoyar el token, que se habría frustrado; y una campaña movilizada por los influences libertarios. ¿Fue verdad o no esta programaciòn?

image.png Jonatan Viale y muchas preguntas que no aparecieron en la entrevista

“El propio Davis dice que no me llevé nada. No sé si alguien se llevó algo. Tengo confianza en mis funcionarios. Difundí esto como he difundido miles de cosas. Cuando ví que apareció hice mi tuit”.

"Los afectados no son 44 mil personas sino que rondan los 5 mil. Había muchísimos bots. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Tal vez, 5 argentinos. Había personas híper especializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando".

“Si vas al casino y perdés todo no te podés quejar. Son trailers de volatilidad, sabían que estaban arriesgando. Ahora, pedimos la intervención de la Oficina Anti Corrupción”.

"Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer".

Es cierto que por querer darle una mano a un argentino (Mauricio Novelli), me comí un cachetazo. Pero el Estado no perdió nada y los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos.

“No daña mi credibilidad, es un tema vinculado a la tecnología”.

“Los políticos están nerviosos, saben que si a este gobierno le va bien ellos no vuelven más. Las encuestas les dan recontra bajo y saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, la economía va a estar creciendo por lo menos el 7%, y la inflación va a estar en 1%. Si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más".

"Tengo que levantar filtros y poner murallas para que no sea tan fácil llegar a mí”.

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente".

Juicio político: es el séptimo que me piden. Los que lo hacen, los kirchneristas. Nunca pudo Kirchner explicar los fondos de Santa Cruz. A guita de hoy serían 1200 millones de dólares. ¿El peronismo me viene a pedir cuentas a mí? Juicio político: es el séptimo que me piden. Los que lo hacen, los kirchneristas. Nunca pudo Kirchner explicar los fondos de Santa Cruz. A guita de hoy serían 1200 millones de dólares. ¿El peronismo me viene a pedir cuentas a mí?

“Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre”.

"Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”.

Preguntas finales que se "olvidó" Viale, sobre quien llovieron memes en las redes: Preguntas finales que se "olvidó" Viale, sobre quien llovieron memes en las redes:

image.png Javier Milei y Jonatan Viale

5-¿Porqué lanzaron la operación un viernes a las 19 horas, con los mercados cerrados y en vísperas de un fin de semana largo en Estados Unidos por el Día de los presidentes?

6-¿Porqué utilizaron una plataforma de "meme coin" para una supuesta fuente de apalancamiento de fondos? ¿No deberían ser los bancos estatales, como el Bandes de Brasil, los que promuevan el desarrollo de las pymes argentinas?

7-¿Poe qué se tomó casi tres días para contestar un escàndalo donde recibió más de 2,5 millones de menciones a nivel global? ¿No debió cortar los rumores de cuajo en lugar de pensar una estrategia entre el viernes 14/2 y el lunes 17/2?

No más peguntas, querido Jonatan.