Deshielo en Arabia Saudita: Cumbre Putin/Trump y nueva demanada rusa

Pero en cuanto a los plazos, la declaración señaló que “una llamada telefónica seguida de una reunión no es suficiente para establecer una paz duradera”.

En otras palabras esto es solo el comienzo del proceso de paz. Es demasiado pronto para hablar de compromisos, pero al menos las partes han comenzado a escucharse entre sí.

De todas maneras, las conversaciones en la capital saudí pusieron de relieve el rápido ritmo de los esfuerzos estadounidenses por detener el conflicto, menos de un mes después de que Trump asumiera el cargo y seis días después de que hablara por teléfono con Putin.

Moscú estaba representado en las conversaciones por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov y el asesor presidencial, Yuri Ushakov, mientras que Washington por el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Stephen Witkoff .

Según Fox News, el plan para resolver el conflicto en Ucrania implica tres etapas: 1) concluir un alto el fuego; 2) la celebración de elecciones en Ucrania (Zelensky es ilegítimo); 3) la firma de un acuerdo de paz.

Reunión de 4 horas y demanda de Moscú

En la reunión de cuatro horas de duración en la que se acordó crear grupos de negociación sobre Ucrania Moscú endureció sus demandas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, dijo a los periodistas en Moscú que "no bastaba" con que la OTAN no admitiera a Ucrania como miembro. Afirmó que la alianza debe ir más allá y desautorizar la promesa que hizo en una cumbre celebrada en Bucarest en 2008 de que Kiev se uniría en una fecha futura no especificada.

"La alianza debe desmentir las promesas de Bucarest de 2008. De lo contrario, este problema seguirá contaminando la atmósfera del continente europeo", justificó.

El portavoz del Kremlin Peskov dijo este martes que Ucrania tenía el "derecho soberano" de unirse a la Unión Europea, pero que Rusia se oponía a que Kiev se uniera a la OTAN.

image.png Posible reencuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en las próximas semanas.

"En lo que respecta a la adhesión de Ucrania a la UE, se trata de un derecho soberano de cualquier país, pero en lo que se refiere a cuestiones de seguridad y alianzas militares, la cosa es completamente distinta. En este caso tenemos un enfoque diferente, que es bien conocido".

En una cumbre celebrada en Bucarest en abril de 2008, la OTAN declaró que tanto Ucrania como Georgia se unirían a la alianza de defensa liderada por Estados Unidos, pero no les dio ningún plan sobre cómo llegar allí.

Ucrania y los líderes europeos están preocupados de que Trump pueda llegar a un acuerdo apresurado con Moscú que ignore sus intereses de seguridad, recompense a Rusia por invadir a su vecino y deje a Putin libre para amenazar a Ucrania o a otros países en el futuro.

Ucrania afirma que no se puede llegar a ningún acuerdo de paz sin su participación. Mientras, países de la UE se enfrentan por la iniciativa británica de mandar tropas a Ucrania en caso de un alto el fuego para garantizar la seguridad.

Tras la reunión, Marco Rubio aclaró que la Unión Europea debe en algún momento estar en la mesa de negociaciones como la parte que impuso sanciones contra Rusia.

