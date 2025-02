Ucrania contra Donald Trump: No 'Tierras Raras' y no reconocerá acuerdo USA / Rusia

Trump había sugerido que Ucrania adeuda a USA, US$ 500.000 millones en recursos por su apoyo militar anterior.

La propuesta de Trump no incluyó disposiciones sobre asistencia futura, que Zelenskyy considera necesarias.

El drama de Zelensky

El gran problema de Zelensky consiste en que su mandato presidencial ha finalizado meses atrás. Él no convocó a elecciones porque todavía hay una guerra.

Pero si cesara el conflicto bélico, Ucrania deberá ir a las urnas. Y todos anticipan una derrota de Zelensky.

Entonces ¿cuál es la autoridad de Zelensky para concretar acuerdos en nombre de Ucrania?

Muchos de sus pares europeos afirman que la legitimidad de Zelensky está en duda para cualquier circunstancia jurídica.

No a Riad

"Ucrania no participará. Ucrania no sabía nada de esto. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es inútil. Y no podemos reconocer ninguna cosa ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros mismos. No reconoceremos tales acuerdos", dijo Zelensky, citado por Interfax-Ucrania.

El Presidente señaló que las próximas negociaciones tienen una “vía bilateral” y Moscú y Washington DC “tienen derecho a hacerlo si tienen problemas bilaterales”.

Zelensky se encuentra en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. Luego, el presidente ucraniano viajará a Arabia Saudita.

Según él, su viaje a Riad “no tiene ninguna relación con lo que está sucediendo en Arabia Saudita a nivel de representantes de USA y Rusia”.

Está prevista una reunión entre representantes estadounidenses y rusos el 18/02 en Riad.

Por USA:

Secretario de Estado, Marco Rubio ,

, Asesor de Seguridad Nacional, Mike Walz , y

, y Enviado Especial a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Por Rusia:

Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov ,

, Asesor del Presidente ruso, Yuri Ushakov .

. "Y Kirill Dmitriev también podría sumarse en cuestiones económicas", dijo Ushakov, refiriéndose al jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

robert fico.jpg Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia.

Otro tema: GNL

La UE ha planteado la idea de reanudar las compras de gas ruso como parte de una posible solución a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La propuesta del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, respaldada por funcionarios húngaros y alemanes, sostiene que la medida podría dar a Rusia y a Europa incentivos para mantener un acuerdo de paz y, al mismo tiempo, estabilizar el mercado energético del continente.

Robert Fico ha estado presionando al presidente Zelenskiy para que reinicie el tránsito de gas ruso, citando los mayores costos de la energía para Eslovaquia y toda la región.

"El gasoducto que atraviesa Eslovaquia tiene una capacidad de 100.000 millones de m3", dijo Fico a los periodistas en Bruselas (Bélgica).

Los inventarios de gas natural de Europa se están agotando al ritmo más rápido desde 2018, a medida que el clima frío aumenta las necesidades de calefacción.

Según los datos de Gas Infrastructure Europe, el almacenamiento de gas de Europa era de 49% el 10/02, por debajo de la marca del 67% en igual momento de 2024, y al promedio de 10 años para el mismo período: 51%.

El consumo estacional del continente ha sido mayor que en los 2 inviernos anteriores debido al clima más frío, la menor generación de energía eólica debido a las bajas velocidades del viento y la terminación de las importaciones de gas ruso a través de Ucrania.

La situación es aún más grave en Alemania, la mayor economía de Europa, con sus sitios subterráneos actualmente llenos solo en un 48%, una disminución significativa con respecto al 72% registrado en la misma época el año pasado.

