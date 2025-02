El creador de $Libra hunde más a Javier Milei pero ¿quien se llevó los US$ 100 millones?

Embed - the LIBRA interview

Además de difundir un video en redes sociales, Hayden Mark Davis, uno de los desarrolladores del activo financiero $LIBRA, brindó una extensa entrevista al youtuber financiero estadounidense Stephen Findeisen, donde dijo que “esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“.

Tras reiterar que era asesor de Milei, Davis aclaró: “Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero” y repitió que sus intenciones son de reembolsar el dinero pero que primero esperará que el equipo económico de Milei se contacte con él: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. [...] Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.

“ Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”, dijo Davis involucrando más a Milei en $Libra.

Tras eso, el entrevistador insinuó que el Gobierno nacional intentó distanciarse de él, a lo que Davis respondió: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”.

Consultado por el youtube sobre su responsabilidad de devolver el dinero como su “carga” en medio de la situación, Davis respondió: “es mi carga para soportar porque nadie me ha dicho ni una mierda (…) es una locura, estoy tomando decisiones en nombre del gobierno de Argentina que se ha distanciado de esto, no tengo nada que decir si quieren reembolsar el dinero (…) pero es un escenario imposible ” y tras eso, aseguró que nadie le dio ninguna “orientación” al respecto. “Cero. Nadie me dijo una mierda”.

Refugio en USA con Trump

Después de la entrevista con TN, el presidente Javier Milei viajará por octava vez a los Estados Unidos donde intentará ser recibido por Donald Trump.

Milei viajará acompañado de su hermana este miércoles (19/2) y buscará reunirse con Trump con el objetivo de conseguir su apoyo para lograr cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita descomprimir la situación financiera del país y la agenda de pagos del 2025.

Además, los Milei esperarán que Trump haga una muestra de respaldo en medio del escándalo de $Libra, tras el tuit de estadounidense que pareció un guiño al argentino.

