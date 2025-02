Myriam Bregman troleó a Milei y Manuel Adorni le salió al cruce con un insulto

Embed Se les derrumba todo, temen que también se derrumbe la ilusión de los perros. https://t.co/jd2PXIWjyL — Myriam Bregman (@myriambregman) February 19, 2025

Lo cierto es que la izquierda encontró en este escándalo una oportunidad de oro para pegarle al oficialismo. En plena crisis económica, con el dólar volando y los salarios hechos pedazos, el gobierno de Milei quedaba pegado a un escándalo de criptomonedas turbias, mientras sus voceros se enredaban en batallas tuiteras con frases de manual.

El "gatito mimoso" y la mafia en la sombra

Parecía que la cosa iba a quedar ahí, pero Adorni, que a veces no mide sus respuestas, decidió redoblar la apuesta con un cierre que más que cerrar, dinamitó el debate: “Myriam, tu nivel de subnormalidad es astronómico. Fin”. El insulto, que parecía más propio de un usuario anónimo que de un funcionario con despacho en la Casa Rosada, dejó en claro que en este gobierno las redes sociales son un campo de batalla oficial.

Embed Myriam, tu nivel de subnormalidad es astronómico. Fin. https://t.co/gEbTEzDMbn — Manuel Adorni (@madorni) February 19, 2025

Pero si Adorni pensó que su "Fin" era un punto final, se equivocó. Porque Bregman siguió la ofensiva, pero esta vez con un giro inesperado: metió en la discusión a los periodistas cercanos al gobierno. En particular, apuntó a Jonatan Viale, que había intentado justificar el episodio de Caputo con una editorial a medida. La dirigente de izquierda disparó: “Hasta ayer, acusaban a las artistas de ‘depósito’ [por Lali Espósito] o ‘BCRA’ [por María Becerra], pero después del papelón de Viale, comienza a salir a la luz que los periodistas cercanos al poder conocen casos de sobornos en el Gobierno. Lo acompañan a la puerta del cementerio, pero no todos entran”.

Con este tuit, Bregman insinuó que en el oficialismo hay más de un periodista alineado y que algunos de ellos ya están preparando la retirada. Un mensaje que, aunque parezca simple, deja flotando la idea de que el escándalo de $LIBRA podría salpicar más alto de lo que se cree.

Embed Hasta ayer, acusaban a las artistas de "depósito", "BCRA", pero después del papelón de Viale, comienza a salir a la luz que los periodistas cercanos al poder conocen casos de sobornos en el gobierno. Lo acompañan a la puerta del cementerio pero no todos entran... — Myriam Bregman (@myriambregman) February 19, 2025

Por último, en un tono más combativo, Bregman cerró con un llamado a la acción: “El escándalo sigue creciendo y la única forma que no lo paguen los mismos de siempre es organizarse y luchar. No queda otra que la movilización para que las consecuencias no recaigan sobre el pueblo trabajador que viene padeciendo varias estafas de Milei y su gobierno”.

Moraleja: en Argentina, hasta un quilombo cripto termina en pelea de Twitter. Y si algo queda claro es que, en la era Milei, los enfrentamientos no se dan solo en el Congreso, sino también a golpe de tuit.

