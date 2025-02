"Innecesario": La rotunda crítica de Manuel Adorni a Santiago Caputo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1891828130962100479&partner=&hide_thread=false “Equivocado, Santiago Caputo corta la entrevista”



Manuel Adorni cuestionó al asesor presidencial por su interrupción durante la nota con Jonatan Viale, aclaró que “no suele estar, entonces tal vez no sabe que no hay que cortarlas” y afirmó: “Para el presidente fue innecesario”. pic.twitter.com/p0mSUh2xUv — Corta (@somoscorta) February 18, 2025



Asimismo, reveló que posteriormente el líder libertario le dijo que le pareció "innecesario" el comportamiento del joven en el diálogo que mantenía con el comunicador. "Santiago habitualmente no está en las notas entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto", agregó con cierto ninguneo.