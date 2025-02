Por el criptogate, Javier Milei se hunde en las encuestas (y Lacalle Pou festeja)

image.png

Para ponerlo en contexto, Lacalle Pou se mantiene arriba con 51,5% de imagen positiva y 44,7% de negativa, mientras que Daniel Noboa de Ecuador cierra el podio con 46,7% de positiva y 50,4% de negativa. Detrás aparecen Gabriel Boric (44,6% positiva y 51,6% negativa) y Lula Da Silva (44% positiva y 53,4% negativa). Milei sigue en segundo lugar, pero con una tendencia a la baja que preocupa a su equipo.

¿Se acerca el final?

El Criptogate es el primer escándalo que golpea de lleno la credibilidad de Milei y, lo peor para él, es que no hay relato que lo maquille. Incluso dentro de su base de seguidores, hay una creciente incomodidad con el ajuste feroz y la falta de resultados económicos.

La encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), a pedido de Página 12, confirma la caída de Milei en febrero. Desde su asunción, perdió 15 puntos de imagen positiva: tenía 61% en diciembre de 2023 y ahora cayó a 46%. En septiembre del año pasado había llegado a su peor registro, con 40% de imagen positiva, pero luego subió hasta estabilizarse en 48%. Este es el primer mes en el que vuelve a bajar. Mientras tanto, la imagen negativa aumentó a un 52%.

"El crecimiento de la imagen de Milei se frenó", explicó Roberto Bacman, director de CEOP. "El 54% ya desaprueba su gestión. Hay una fuerte polarización: el 38% se considera oficialista y el 45% opositor. Solo un 15% se define como independiente."

A esto se suma el Monitor Digital de CB Consultores, que advierte que la publicación del tuit promocionando $LIBRA generó un daño sin precedentes en el perfil digital de Milei. Según este análisis, el Criptogate superó en repercusión negativa incluso su discurso en Davos, que ya había provocado rechazo en el 60% de los encuestados.

Por ahora, Milei conserva cierta imagen positiva apenas más alta que la negativa, pero el desgaste es evidente. Su núcleo duro lo bancó a pesar de sus discursos polémicos y sus recortes brutales, pero la estafa financiera ya es otro tema. Y el humor social no está para chistes: según la encuesta del CEOP, el 48% de los argentinos afirma que no llega a fin de mes, y el 51,4% dice que no soporta ni un día más el ajuste.

El golpe a su credibilidad es tal que la confianza en la economía también bajó. Según el CEOP:

La expectativa de que el país va a mejorar económicamente cayó de 49,4% en enero a 47,1% en febrero .

. La expectativa de mejora en la economía del hogar descendió de 48,4% a 46,7%.

Mientras tanto, la gran pregunta es si esta caída en las encuestas es apenas un tropezón o el principio de un deterioro mayor. El criptogate no terminó y las dudas sobre la estabilidad económica argentina crecen, mientras el dólar sigue artificialmente bajo y el costo de vida se dispara. La polémica sobre el ajuste se vuelve cada vez más difícil de sostener y la paciencia de los argentinos parece estar agotándose.

