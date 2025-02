Burda victimización de Javier Milei en una entrevista 'guionada'

Javier Milei intentó destruir a los compradores de $Libra, considerándolos unos ludópatas o algo parecido:

"Si vas al casino y perdés plata, cuál es el reclamo?"

"Es un problema entre privados, acá el Estado no juega ningún rol".

"No lo promocione, lo difundí".

El Presidente de los argentinos no invitó a encomendarse al azar. Al menos no lo presentó así. Él lo expuso como un negocio con futuro.

No es cruzando agravios con Cristina Fernández de Kirchner como resolverá su mala pata. Es de chiquilín o inmaduro su apelación de que la culpa de todo es que él y Karina no levantaron suficientes muros o impuso más 'filtros' a quienes acceden a su intimidad. Porque llegan quienes él quiere. ¿Cuántos diputados nacionales o senadores nacionales de La Libertad Avanza han dialogado a solas con él? Jamás. Sin embargo, unos ignotos mercaderes de dinero digital sí. Toda la argumentación de Milei en el 'prime time' televisivo resultó berreta, y abusó de la fragilidad de la repregunta del entrevistador.

Embed "$LIBRA":



Por las palabras del Presidente Javier Milei tras lo sucedido: "Yo no lo promocione, lo difundí".pic.twitter.com/xt8hrNVtdy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 17, 2025

Milei berreta

En la red X de inmediato se alinearon 2 trend topics enfrentados:

#ElMejorPresidenteDeLaHistoria (sin duda promovido por el ejército que comanda Fernando Cerimedo para Santiago Caputo con dinero gubernamental), y

(sin duda promovido por el ejército que comanda Fernando Cerimedo para Santiago Caputo con dinero gubernamental), y #MileiEstafador (el mundo K, que cometió el error de ubicarse en la primera línea, cuando lo más conveniente era permitir el disgusto de la gente no politizada).

Algunas apreciaciones muy interesantes luego de la irrupción de Javier Milei en la tele. Obsérvese al final la intención de Casa Rosada de dar por cerrado el tema tal como si fuese algo que dependiera de ellos:

@CarlosMaslaton: Yo no lo promocioné, lo compartí. La frase está dando la vuelta al mundo con críticas mortales a Milei, irresponsable, ladrón, estafador. Lo más importante es adónde están los 100 millones de USD robados. Hayden Davis, su socio, dice que son de Milei. Y ver la miserabilidad de la comparación con el casino: así califica a su token Libra-Viva la Libertad, que era una herramienta para invertir en Argentina. Las va a pagar en el mercado con esta estafa, Milei.

@GiacoDiego: “Yo @JMilei reconozco q nunca supe, ni se, ni sabré discernir hechos, personas, accionares y consecuencias potenciales de todo esto. Vivo una cómoda realidad paralela. Mejor que no se me acerque casi nadie, así no quedo como un inútil. Déjenme en la Torre de marfil pagada x Uds." Te estás haciendo el Gil @JMilei. A nadie medianamente pensante podes engañar; Javi. Javito; Friedman decía “No existe nada como un almuerzo gratis”. Cuántas veces los habrás citado. Nuevamente, hacete el bobo. Te conozco mucho; como nadie. A mí y a muchos, no engañas.

@TOPOarg: Para el Presidente @JMilei, la estafa cripto con $LIBRA fue como ir a un casino y no hay lugar a ningún reclamo. Dice Milei que lo que él mismo promocionó como un proyecto para fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos, en realidad era un casino.

Embed Con los senadores @petecovischi, @blancopabloda, @dkronenberger y @FamaFlavio, presentamos en el Senado un proyecto para conformar una Comisión Especial Investigadora para esclarecer la estafa en la que está involucrado el presidente Milei y su entorno. pic.twitter.com/SwRKnTGb7b — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 18, 2025

@criminaalmambo: Ingeniudad, torpeza, y un desconocimiento absoluto de ello. Acá estimo que la cuestión directamente no se si la aplica a @JMilei al margen de las denuncias en su contra, lo que si veo es que Hayden Mark Davis, quién se ha declarado como asesor y que fué desmentido, es quién intenta dejarlo pegado, sin tenerle alguna credibilidad ya de lo que declara en sus entrevistas. El Poder Ejecutivo, y su equipo, sea economistas, asesores, incluido comunicación el cual aducen que fué su pilar, para llegar al sillón de Rivadavia demostraron estar poco preparados y que deberian de tomarse con más seriedad cada acto que se realiza en base a su investidura. Claramente, lo demostraron contratando otro equipo, para este comité de crisis.

@pabloarielcabas: En la comunicación pública, el #encuadre es todo. Y sobretodo el de la prensa. Ante una crisis de valores, la oposición busca llevar la infracción al #escándalo y el oficialismo al campo de la #polémica La polémica busca correr los límites morales de la sociedad para hacer aceptable la conducta. No se trataría de una infracción, si no de una conducta hecha a la vista de todos para denunciar la caducidad de las normas vigentes. El escándalo es la violación de las normas que es descubierta por terceros no intervinientes. El escándalo y la polémica son procesos que parten de una infracción, pero tienen repertorios discursivos específicos tanto del oficialismo como de la oposición, que terminan definiendo el carácter de la crisis de valores. La primera respuesta del gobierno fue la de asumir el escándalo, pero ahora puja para llevarlo al campo de la polémica. @todonoticias ya tomó partido a favor del gobierno, convirtiendo el “escándalo” en “polémica”.

@laderechadiario: | #AHORA Habla el Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo sobre @JMilei y el lanzamiento de $LIBRA: "Primero, no es un acto de Gobierno, fue una cosa que hizo el presidente desde su cuenta personal, no hay fondos públicos involucrados ni nada. Ni los que piden juicio politico creen que hubo ni dolo, ni delito, ni corrupción. Esto es clave porque realmente no hay nadie que crea eso, yo trabajo hace 1 año con el presidente, no diría esto prácticamente de nadie; pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este presidente".

Embed "No estafé 44.000 personas. Hay muchos BOTS, estafé SOLO 5.000 personas"



Bots? "Solo"? Está renunciando en vivo? pic.twitter.com/1zLPLewnDe — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

@ltornarolli: Me desespera mucho que para que tener algo de orden en las cuentas fiscales hayamos necesitado llegar a Milei.

@mis2centavos: "Cuando se hizo público, difundí". "Ni bien apareció, difundí". Esta es la MENTIRA más grande de @JMilei: la criptomoneda $LIBRA no se había hecho pública. Él fue el primero en difundirla (promocionándola). No había "aparecido" en ningún lado.

@MileiEmperador: Como ingeniero del caos doy por terminado este capítulo de la novela. Muchas gracias a todos. Buen intento. Les fallo el operativo. La libertad avanza.

@madorni: Que tengan todos ustedes la mejor de las noches por delante. Fin.

Embed Burda victimización de Javier Milei en una entrevista 'guionada' https://t.co/RqcoV1kqq7 vía @U24noticias — Urgente24.com (@U24noticias) February 18, 2025

--------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Aerolínea ofrece pasajes por menos de $40.000 a nuevos destinos

Folclore politizado en Villa María: 'el Indio' Rojas vs. 'Chaqueño' Palavecino

Baby Etchecopar debutó con el pie izquierdo en A24

El parque acuático más espectacular que todos eligen este verano

Aerolíneas Argentinas recortó vuelos a destino de Argentina