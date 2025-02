Para redondear, ¿es delito que Milei impulsara la cripto $LIBRA desde su cuenta?

.@miguelnlicht Muy bien Licht, legislador, pretor y juez del universo. Me queda claro que a partir de ahora me paro frente al mercado, soy conocido y digo que la gente mande plata a la nada misma que no existe, los fondos se esfuman, me la llevo en pala pero yo 10 puntos, todo… pic.twitter.com/IjFtDzaQMk