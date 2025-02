¿Crisis en la Casa Blanca? Furia reprimida contra el disruptivo Elon Musk

Aunque un funcionario con conocimiento del asunto rechazó la descripción de las tensiones de las fuentes y dijo que los "problemas operativos" iniciales se habían solucionado. Musk supuestamente envía informes a Wiles al final de cada día y hablan por teléfono casi todos los días en el club privado Mar-a-Lago. Cuando circulan muchas versiones, suele haber un problema

Antes de la investidura de Trump, Wiles dijo al medio Axios que no daba “la bienvenida a gente que quiere trabajar en solitario o ser una estrella”. La “dama de hielo” admitió que “mi equipo y yo no toleraremos las murmuraciones, las segundas intenciones o el drama. Son contraproducentes para la misión“. Una misión que tiene tan clara que Wiles no permitirá ni siquiera al hombre más rico del mundo que la desvíe ni un milímetro.

Y Trump, sin embargo, le da más poder. El martes (10/02) el presidente norteamericano firmó un orden ejecutiva que le otorga más poder a Musk que obliga a todas las agencias a colaborar con DOGE. Como parte de su reestructuración, se prevé además un ola de despidos en diversas agencias, lo que podría generar más caos en la administración pública.

¿Crisis en la Casa Blanca?

El Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) está en la mira por su acciones opacas, equipo secreto, acceso a sistemas clasificados y desorden organizativo. Las polémicas, sus disputas con la justicia y la falta de coordinación y combinación con la Casa Blanca podrían poner en peligro cualquier profunda reforma federal que anhela DOGE.

Una de las cuatro fuentes dijo que Wiles no estaba molesta con los esfuerzos de Musk por desmantelar las agencias gubernamentales y reducir la fuerza laboral federal, sino más bien con su enfoque.

"Wiles, una de las dos gerentes de la campaña electoral de Trump para 2024, quiere que Musk y DOGE mantengan a su equipo informado y trabajen de manera más ordenada", dijo la fuente, que tiene conocimiento directo del asunto.

"Hay cierta frustración, pero es exagerado decir que se trata de una ruptura", dijo la fuente, según Reuters.

Un punto de discordia es una serie de correos electrónicos que los asociados de Musk comenzaron a enviar a los empleados federales, incluido un mensaje del 28 de enero que ofrecía incentivos financieros a dos millones de trabajadores federales para que renunciaran. Wiles y su equipo no aprobaron algunos de esos correos electrónicos, según una de las cuatro fuentes y una quinta fuente separada, cercana a Trump.

Los esfuerzos en curso del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el DOGE han incluido persuadir a los empleados federales para que acepten indemnizaciones y cerrar agencias como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID).

image.png Interna en el republicanismo.

Analistas políticos, sin embrago, consideran más influyentes a Susie Wiles, y su subdirector de gabinete Stephen Miller.

Urgente24 se hizo eco de supuestas tensiones entre Elon Musk y Donald Trump. A Trump no le agradan los chistes sobre “Presidente Elon Musk” y su constante presencia.

A medida que Musk se erige como el motor de la nueva derecha en todo el mundo, con su intromisión en debates políticos de otras naciones contra la izquierda, y se anticipa a Trump en ciertas cuestiones domesticas, el descontento en el campamento del republicano parece haber alcanzado nuevos niveles.

Tras invertir más de un cuarto de billón de dólares en el esfuerzo de reelección de Trump, y amplificar la propaganda a favor del republicano en X, Musk ha estado alquilando la cabaña Banyan Cottage, que cuesta 2.000 dólares por noche, en Mar-a-Lago de Trump.

Además, hay una discordia partidaria entre el ex estratega de Trump, Steve Bannon, que representa al trumpismo fundacional, a la extrema derecha nacionalista estadounidense y Musk una especie de renovación anti establishment para liderar el nuevo orden global de la mano de "emprendedores" con su acceso a las esferas más altas del poder.

