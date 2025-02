Insostenible: Exportaciones estancadas, sin inversión y sangría de depósitos en dólares

Exportaciones estancadas

El Gobierno de Milei agotó el colchón de dólares que tenía en su inicio, luego el blanqueo de capitales le generó nuevas divisas para llegar a fin de año y ahora necesita el acuerdo con el FMI para despejar el horizonte de los vencimientos del año, mientras tanto siguen sin apreciarse otras fuentes de dólares.

En su "Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas", el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) concluyó que las ventas de productos con mayor valor agregado mantuvieron su tendencia al estancamiento en 2024 y para 2025 podrían caer por la apreciación cambiaria.

Los bienes diferenciados –con valor agregado- tuvieron un aumento del 1,9% contra 2023 y se ubicaron por debajo del nivel de 2022, y según el IIEP: "Las exportaciones de bienes diferenciados se encuentran virtualmente estancadas desde hace aproximadamente 15 años".

image.png Las exportaciones según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

La suba en bienes diferenciados fue explicada por dos grupos de productos: alimentos y vehículos, en ambos casos atados al intercambio comercial con Brasil. El citado informe aclaró que fue la mayor demanda del país vecino, y no tanto una ganancia de productividad de los productos argentinos, lo que explicó el leve incremento anual de las ventas.

Para el resto de las exportaciones diferenciadas, que incluye a productos químicos y maquinaria, se observaron caídas respecto de 2023 y el IIEP espera una contracción del 5,1% (-u$s929 millones) “principalmente por la apreciación cambiaria esperada para 2025, que limitará la competitividad de los exportadores".

Siguen cayendo los depósitos en dólares

Los dólares del blanqueo se siguen fugando de los depósitos y desde fines de octubre, cuando se tocó el techo de acumulación de divisas, se fueron más del 11% (unos US$3.971 millones).

De acuerdo con la información brindada por el Banco Central, al 10 de febrero el stock de depósitos privados en moneda extranjera era de US$ 30.655 millones y ese día se fueron US$121 millones.

image.png

En lo que va del año se perdieron US$ 896 millones, casi todos los días hubo pérdidas.

Como consuelo para el gobierno, el nivel de dólares en el sistema bancario se mantiene en un nivel alto.

Pero el goteo de depósitos termina socavando el esfuerzo del BCRA de sumar reservas: desde octubre la autoridad monetaria compró unos US$ 4.500 millones cuando tenía US$ 28.618 millones y ahora tiene US$ 28.938, casi sin cambios.

Otro factor que hizo que no crezcan las reservas es la intervención en el mercado cambiario.

Sin inversiones: ¿y el RIGI?

Un informe de la consultora Vectorial sobre inversión extranjera en la Argentina parece anticipar que el régimen de inversiones que impulsó el Gobierno (conocido como RIGI) sería un fiasco: la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo en 2024 su peor año desde 2003 con ingresos netos por solo US$ 89 millones, muy lejos del pico de US$ 3.633 millones del año 2008.

“La aprobación del RIGI todavía no ha representado gran impacto en el mercado de cambios. La IED aportó entre enero y noviembre un promedio de USD71 millones mensuales (similar a 2023 cuando representó USD76 millones mensuales). Excluimos diciembre, porque ocurrió una excepcionalidad, dicho mes la IED tuvo un flujo negativo por USD696 millones, debido a repatriaciones de capital del sector energético, según informó el BCRA. En 2025, resulta urgente para el Gobierno que empiece a fluir la inversión privada, para financiar la malograda cuenta corriente”.

image.png

Actualmente el RIGI solo es promesas. Se especula con inversiones por US$ 100.000 millones en sectores vinculados a la energía y que en algunos casos requieren de infraestructura previa lo que extiende la mirada al largo plazo y no en lo inmediato cuando el gobierno necesita divisas.

