Reservas en jaque: El talón de Aquiles del plan económico de Milei

Por otro lado, el déficit de servicios (US$ 4.875 millones) mostró una mejora con respecto a 2023, aunque el deterioro fue evidente hacia fin de año. El turismo, el mayor factor de drenaje de dólares, cerró con un rojo de US$ 5.688 millones. No obstante, el 60% de los gastos con tarjeta se cubrió con dólares propios, según estimaciones del BCRA, lo que alivió parcialmente la presión sobre las reservas.